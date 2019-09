Picerno-Avellino dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Picerno affronta l'Avellino nella 4ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

L'AZ Picerno di Domenico Giacomarro ospita l'Avellino di Giovanni Ignoffo nella 4ª giornata del Girone C di Serie C. I lucani sono partiti molto bene con 2 vittorie di fila e un pareggio nelle prime 3 giornate, e con 7 punti in classifica sono al 4° posto, gli irpini inseguono con una lunghezza di ritardo e dopo esser stati travolti all'esordio dal Catania hanno ottenuto 2 successi consecutivi.

Cinque calciatori hanno segnato una rete nelle fila del Picerno, mentre fra i biancoverdi il centrocampista Alessandro Di Paolantonio è il miglior marcatore con 2 goal all'attivo.

La sfida si disputerà allo Stadio Alfredo Viviani di Potenza, che sarà il teatro delle partite casalinghe del Picerno in questa stagione, per i lavori di ristrotturazione che interesseranno il Donato Curcio di Picerno. In questa pagina tutte le informazioni su Picerno-Avellino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PICERNO-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO PICERNO-AVELLINO

La partita Picerno-Avellino si disputerà il pomeriggio di domenica 15 settembre 2019 alle ore 17.30 nella cornice dello Stadio Alfredo Viviani di Potenza, visti i lavori di ristrutturazione che riguarderanno il Donato Curcio di Picerno.

Picerno-Avellino sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Eleven Sports. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire il match anche in tv: sarà sufficiente disporre di un moderno modello smart compatibile con la app oppure collegare al proprio televisore dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli abbonati alla piattaforma Eleven Sports potranno naturalmente seguire la sfida Picerno-Avellino in diretta streaming anche sul proprio personal computer, collegandosi alla pagina ufficiale, e su tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione su dispositivi iOS e Android e selezionando l'evento fra quelli in programma.

Giacomarro dovrebbe schierare la squadra con il 3-5-2. Davanti tandem composto da Sparacello e Santaniello. A centrocampo Kosovan e Guerra sulle fasce, Pitarresi in regia e Calamai e Vrdoljak mezzali. Dietro, davanti al portiere Pane, la difesa a tre sarà composta da Fontana, Bertolo e Caidi.

Ignoffo dovrebbe puntare nuovamente sul 5-4-1. Il riferimento offensivo sarà Albadoro, mentre a centrocampo Michovschi e Rossetti saranno le due ali, con De Marco e Di Paolantonio interni. Dubbi in difesa, con Celjak che potrebbe riprendersi la maglia di terzino destro titolare dopo il turno di riposo per problemi fisici, ed entra in ballottaggio con Laezza e Petrucci. Per il resto la difesa a 5 davanti ad Abibi sarò composta da Morero o Njie, Zullo, Illanes e Parisi. A disposizione dopo aver scontato la giornata di squalifica anche Alfageme in attacco, pronto a dare il suo contributo a gara in corso, come il francese Charpentier, alla prima convocazione con gli irpini.

PICERNO (3-5-2): Pane; Fontana, Bertolo, Caidi; Kosovan, Calamai, Pitarresi, Vrdoljak, Guerra; Sparacello, Santaniello.

AVELLINO (5-4-1): Abibi; Celjak, Morero, Zullo, Illanes, Parisi; Micovschi, De Marco, Di Paolantonio, Rossetti; Albadoro.