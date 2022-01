Piccini lascia il Valencia e va alla Stella Rossa: operazione chiusa

Diego Falcinelli, Filippo Falco e, ora, anche Cristiano Piccini. Nella Belgrado bianca e rossa, evidentemente, il made in Italy va particolarmente di moda, tanto che la Stella Rossa, dopo i suoi due connazionali, ha deciso di puntare anche sull'ex esterno dell'Atalanta.

Secondo 'Sky Sport', l'operazione tra i serbi e il Valencia è stata conclusa nelle ultime ore. Piccini ha già salutato i compagni e approderà a Belgrado a titolo definitivo, lasciando così nuovamente la Spagna. Il suo contratto sarebbe andato a scadenza a fine giugno.

Si tratta di un'ennesima ripartenza per Piccini, che nella prima parte della scorsa stagione ha tentato - invano - la fortuna all'Atalanta. I ben noti problemi fisici hanno condizionato e non poco la carriera dell'esterno toscano, che mai è riuscito a trovare continuità.

Un mese fa Piccini ha trascinato il Valencia al successo contro l'Elche, andando a segno a pochi minuti dalla fine e trovando una rete che gli mancava da tre anni. Ma la prodezza non è servita a certificare il prolungamento del matrimonio con gli spagnoli.

Alla Stella Rossa, come detto, Piccini troverà un altro po' di Italia in Filippo Falco, il cui nome, peraltro, in questi giorni è accostato alla Salernitana. Non c'è più invece Diego Falcinelli, tornato a Bologna ma fuori dai piani di Mihajlovic.