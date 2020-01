Piatek saluta il Milan: "Ho realizzato i miei sogni d'infanzia"

Krzysztof Piatek saluta i tifosi del Milan con una lettera pubblicata su Instagram: "Rimarrà tutto nella mia memoria per tanto tempo".

Dopo un solo anno caratterizzato dagli alti della prima parte e dai bassi della seconda, Krzysztof Piatek non è più un giocatore del : nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità del suo approdo all' dove potrà lottare per quel posto da titolare che Zlatan Ibrahimovic gli aveva tolto.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il bomber polacco ha voluto salutare e ringraziare i tifosi rossoneri con questa lettera pubblicata sul suo profilo Instagram, ricordando i momenti più belli di un'avventura che poteva avere un epilogo diverso.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

"Il trasferimento all'AC Milan è stato la realizzazione dei miei sogni d'infanzia. Non avrei mai pensato di poter fare goal con la maglia rossonera e lottare per il ritorno del club in fino agli ultimi minuti della stagione. I goal contro il , la , l' , la , i complimenti da parte di Shevchenko, Inzaghi e altre stelle del grande Milan, la voce della sud 'Alè Piątek, alè Piątek, pum, pum, pum, pum', le espressioni di Tiziano Crudeli, la gioia di migliaia di fan".

Ora una nuova esperienza che però non gli impedirà di seguire con interesse le vicende della sua ex squadra: senza alcun rimpianto per il lavoro svolto.