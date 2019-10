Piatek è il rigorista del Milan, conferma Kessié: "Serve per dargli confidenza"

Domenica a San Siro scenderà in campo il primo di Stefano Pioli. Sono attese novità, ma allo stesso tempo anche delle conferme rispetto alla gestione Giampaolo. Come, ad esempio, quella del rigorista.

Il ballottaggio tra Krzysztof Piatek e Franck Kessié si è risolta in favore del polacco, che ha già calciato dagli undici metri contro e , mentre l'ivoriano ha tirato il penalty contro il . Tutti e tre sono andati a segno.

Quando in campo ci saranno entrambi, però, sarà ancora l'ex Genoa ad andare dagli undici metri. Lo ha ufficializzato anche il centrocampista classe 1996 ai microfoni di 'Sport Mediaset'.

"Il mister ha detto che il rigorista è l'attaccante, perchè il rigore serve per dargli confidenza. Quando l'attaccante non segna ha bisogno di fare uno o due gol per stare meglio".