Piatek 'pazzo' del Milan: "Questa squadra è come una famiglia"

Tra Piatek e il Milan è scoppiato l'amore: "Sei goal in 5 partite sono un grande score, voglio continuare così. Gattuso mi dà fiducia".

Sei goal in 5 partite dal suo arrivo al Milan, una rete ogni 60 minuti. E' lo stratosferico bottino fatto registrare fin qui da Krzysztof Piatek in maglia rossonera, un bottino rimpinguato dalla doppietta rifilata all'Atalanta. Al canale tematico del Diavolo, il bomber polacco non nasconde la propria gioia.

"Sei reti in 5 gare sono un grande score, voglio continuare così e aiutare la squadra. Penso che questa squadra sia come una famiglia, quando sono arrivati tutti sono stati buoni con me, io mi trovo bene".

I metodi di Gattuso, sia sul campo che tesi a stimolare mentalmente i propri calciatori, secondo Piatek rappresentano una chiave importante nel 'magic moment' personale e del Milan.

"Gattuso mi dà fiducia, è un allenatore d’esperienza ed è stato un calciatore di grande esperienza. È una leggenda del Milan".

Il primo dei due goal rifilati all'Atalanta, realizzato con una girata di sinistro ai limiti dell'impossibile, viene così descritta infine a 'DAZN' dall'attaccante ex Genoa.