Piatek micidiale, Boniek se la ride su Twitter: "Vale già 70 milioni"

Zibì Boniek ha commentato la doppietta del connazionale Piatek in Milan-Napoli: "Vale 70 milioni". Un tweet ironico, ma neppure troppo...

Pam, pam. 27 minuti e Krzysztof Piatek ha fatto, per due volte, la cosa che gli riesce meglio nella vita: segnare, segnare e ancora segnare. Doppietta fulminea al Napoli ed esordio dal primo minuto con la maglia del Milan bagnato nel miglior modo possibile.

Una doppia impresa che ha fatto strabuzzare gli occhi a molti, compresi tutti gli scettici sulla possibilità che Piatek potesse ripetere al Milan quanto di buono fatto al Genoa nei primi mesi della stagione. Mentre Zbigniew Boniek, che sul connazionale polacco ha sempre creduto, ora se la ride di gusto.

"Già vale 70 (milioni, ndr)".

Gia vale 70 @zazzatweet — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) 29 gennaio 2019

Così il leggendario ex attaccante di Juventus e Roma, che al momento dell'arrivo in Italia di Piatek istruì tifosi e telecronisti sulla corretta pronuncia del cognome di Piatek, si è espresso su Twitter. Un tweet ironico, condito da un paio di emoticon sghignazzanti, ma neppure troppo. 70 milioni, ovvero il doppio di quello che il Milan ha versato nelle casse del Genoa per portarsi a casa il sostituto del partente Higuain.

Insomma, tutto fa pensare che quello concluso dal Milan potrebbe essere stato un vero affare. Sia tecnico, con la separazione dallo scontento argentino e il matrimonio con un centravanti micidiale, che economico. Se il buongiorno si vede dal mattino...