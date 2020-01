Piatek, dove hai la testa? Lascia il suo mate a un tifoso in mixed zone

Scena quasi surreale in mixed zone dopo Milan-SPAL: Piatek scatta qualche foto, ma dimentica il suo mate. Il tifoso lo chiama per ridarglielo.

Piatek è tornato al goal in Coppa contro la , ma la sua testa non sembra affatto sgombra dai pensieri e dalle voci di calciomercato che lo danno in partenza dal .

Segui live 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

A dimostrarlo è quanto successo in mixed zone dopo la partita, quando Piatek si è fermato a scattare selfie con i tifosi e firmare qualche maglia.

Dopo un paio di minuti il polacco ha salutato ed era praticamente andato via quando un tifoso l'ha richiamato: "Kris, Kris!". In mano aveva il suo mate, la tipica bevanda sudamericana ormai diventata un must tra i calciatori.

Piatek è dunque tornato indietro a riprendere il suo prezioso recipiente da cui non si separa praticamente mai durante gli allenamenti e prima o dopo le partite. La scena è stata quasi surreale ed ha ovviamente suscitato l'iralità dei tifosi e giornalisti presenti.

"Potevi tenerlo, facevi un po' di soldi", dice qualcuno scherzando. Del resto Piatek lo aveva completamente dimenticato. Troppi pensieri, nemmeno il mate è riuscito a rilassarlo... o forse lo ha fatto sin troppo.