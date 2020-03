Piatek & co: quanti affari sull'asse Milan-Genoa

Da oltre un decennio Milan e Genoa si intrecciano ripetutamente in sede di calciomercato. Da Sampirisi a Piatek, ricordate tutti i doppi ex?

Negli ultimi anni le trattative tra il ed il hanno caratterizzato le sessioni di calciomercato della nostra . Non solo negli anni di Berlusconi, ma anche nella nuova epoca rossonera. Più o meno è da più di un decennio che le due squadre hanno stretto rapporti con regolarità.

Ad inaugurare l'asse caldo degli ultimi anni tra Milan e Genoa è stato senza dubbio Marco Borriello nel 2007, trasferitosi dal Milan a Genoa e poi l'anno dopo con il percorso inverso. L'ultimo giocatore a compiere questa tratta in ordine di tempo è stato invece Cristián Zapata, che la scorsa estate ha lasciato i rossoneri per sbarcare in Liguria.

Ma in questi tredici anni ci sono state tantissime trattative tra le due squadre, che hanno smosso qualcosa come più di 100 milioni di euro in . Tra i tanti affari molti giocatori 'rumorosi' come Krzysztof Piatek o Stephan El Shaarawy, ma anche tanti giocatori caduti nel dimenticatoio.

Altre squadre

In quest'ultima categoria rientra sicuramente gente come Mario Sampirisi, attuale difensore del Monza che nel 2011-2012 passò dal Milan al Genoa per 2 milioni di euro. Ma anche Matteo Chinellato, che adesso gioca nell'Imolese e che nel 2011 passò dal Genoa al Milan (in comproprietà) per un totale di 3,75 milioni di euro.

Negli ultimi anni sono stati tantissimi i giocatori che dal Milan sono passati al Genoa in cerca di riscatto, per trovare minutaggio che con la maglia rossonera non riuscivano a trovare. Tra questi sicuramente Suso, M'Baye Niang, Valter Birsa, Gianluca Lapadula e altri ancora.

Molti gli acquisti che poi hanno deluso le aspettative, a fronte di lunghissime trattative di mercato. E' sicuramente il caso di Francesco Acerbi acquistato dal Milan nel 2012-2013, di Kevin Constant nello stesso anno e di Andrea Bertolacci nel 2017-2018.

Menzione speciale per uno come Kakhaber Kaladze, che nel Milan ha vinto tutto prima di chiudere la carriera al Genoa nel 2012.

Insomma, corsi e ricorsi storici tra Milan e Genoa, quasi destinate a doversi incrociare ripetutamente dietro le scrivanie del calciomercato. Ma domenica alle 15 conterà solo una cosa: il presente e i tre punti in palio a San Siro, in un momento cruciale per entrambe le squadre, anche se con obiettivi differenti.