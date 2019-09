Piatek cita Shevchenko: "I momenti negativi fanno parte del calcio"

Krzysztof Piatek su Twitter ha citato Shevchenko, simbolo del Milan del passato: "I periodi favorevoli vanno e vengono".

Il non sta certamente vivendo un periodo felice in . Due sconfitte consecutive e alcune ombre che cominciano a preoccupare l'ambiente rossonero, con Marco Giampaolo chiamato alla risalita. Uno dei giocatori che maggiormente ha deluso in questo avvio di stagione è Krzysztof Piatek.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

«I momenti negativi fanno parte del calcio», come ha detto @jksheva7! 🙏 «I periodi favorevoli vanno e vengono» - ha ragione. Noi ora dobbiamo avere fiducia in noi stessi, credere in noi stessi. 👊 A testa alta e #ForzaMilan 🔴⚫ #SempreMilan pic.twitter.com/Hg7Bww0sgW — Krzysztof Piątek (@pjona9official) September 27, 2019

L'attaccante polacco non sembra essere quello dello scorso anno, deciso e cattivo ad ogni occasione da goal. Ieri contro il ha segnato su calcio di rigore, prima della rimonta firmata da Belotti. Oggi su Twitter ha voluto lanciare un messaggio di fiducia.

"I momenti negativi fanno parte del calcio, come ha detto Shevchenko, i periodi favorevoli vanno e vengono. Noi ora dobbiamo avere fiducia in noi stessi, credere in noi stessi. A testa alta e forza Milan".

In un momento difficile per lui e per la squadra, Piatek ha deciso di scegliere una guida come quella di Shevchenko, punto di riferimento per uscire da un momento di crisi come questo.