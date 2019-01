Piatek capocannoniere di Coppa Italia: solo Lazzari meglio negli ultimi trent'anni

Nel 2005 Lazzari vinse la classifica marcatori di Coppa Italia in maniera clamorosa, siglando nove reti. Piatek è già a otto.

Il Genoa è un conto, il Milan un altro. I detrattori di Krzysztof Piatek , ultimo arrivato del Milan , arrivato al posto di Higuain, ne erano sicuri. E probabilmente lo sono ancora. Una gara non può certo esprimere sentenze assolute riguardo un nuovo arrivato, ma di certo il polacco si è presentato a San Siro in maniera egregia.

Subentrato nella gara di Serie A sempre contro il Napoli , il 23enne attaccante oramai ex Genoa ha illuminato il primo tempo di San Siro, senza lasciare scampo alla formazione di Ancelotti. Doppietta da urlo, prima in contropiede sfruttando l'assist di Paquetà, e dunque al termine di un assolo personale che ha fatto esplodere il popolo del Milan. E in Coppa Italia sono otto.

Otto reti per Piatek, che si era presentato in Italia in maniera clamorosa, siglando un poker di reti nella gara contro il Lecce. 4-0, solo reti dell'attaccante polacco. Alcuni cominciarono a tenerlo d'occhio, altri a pensare semplicemente si trattasse degli estemporanei exploit di Coppa.

E invece Piatek si è dimostrato attaccante letale anche in campionato, segnando nelle prime otto gare consecutive, per poi fermarsi qualche settimana e tornare nuovamente a colpire con le sue adorate pistole.

Capocannoniere incontrastato di Coppa Italia, è ad un centro dal record annuale in una sola stagionale, raggiunto da Andrea Lazzari nel 2005. L'ex giocatore di Atalanta e Cagliari visse un'annata assurda, segnando cinque reti alla Juventus negli ottavi, di fatto eliminando Madama dal torneo.

Meglio di Lazzari negli ultimi trent'anni ha fatto solo Gianluca Vialli , che nel 1989 riuscì a mettere insieme tredici reti, trasciando la Sampdoria alla vittoria in Coppa Italia. Il bomber blucerchiato aveva allora 25 anni, Piatek 23. Per i detrattori col Milan non sarà al top, ma intanto una doppietta nel big match contro il Napoli dà ragione ai suoi amatori.

21 reti stagionali per il Pistolero, più di Cristiano Ronaldo (17). Solo Mbappe (22) ha segnato più dell'attaccante del Milan tra gli under 23. Luci a San Siro, senza Piatek buio assoluto.