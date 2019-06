Piacenza-Trapani dove vederla: Eleven Sports, Sportitalia o Rai? Canale tv e diretta streaming

Primo round tra Piacenza e Trapani, andata della Final Four dei playoff di Serie C: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Piacenza e Trapani si contendono un posto nel prossimo campionato cadetto. Oltre all'incrocio tra Pisa e Triestina, la Final Four dei playoff di Serie C propone la doppia sfida tra biancorossi e siciliani che definirà una delle ultime due promozioni in B.

Protagoniste di una stagione regolare super, conclusa da entrambe in seconda posizione nei propri gironi (A il Piacenza, C il Trapani), entrambe sono entrate in gioco a partire dal secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C.

Il Piacenza è approdato alla Final Four dopo aver eliminato l'Imolese, mentre il Trapani ha avuto ragione del Catania: le due squadre si affronteranno in gare di andata e ritorno e, qualora al termine dei 180' il punteggio totale dovesse essere in perfetta parità, si procederà coi tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore.

Tutte le informazioni su Piacenza-Trapani : dalle notizie sulle formazioni , a dove vedere il match in tv e streaming .

PIACENZA-TRAPANI: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Piacenza-Trapani DATA 8 giugno 2019, ore 20:30 DOVE Stadio 'Leonardo Garilli', Piacenza ARBITRO Daniel Amabile TV Eleven Sports, Rai Sport STREAMING Eleven Sports, RaiPlay

ORARIO PIACENZA-TRAPANI

Piacenza-Trapani andrà in scena sabato 8 giugno 2019 allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza: calcio d'inizio alle 20:30.

La partita tra Piacenza e Trapani sarà visibile in diretta su Eleven Sports , sito Internet che ha acquisito i diritti del campionato di Serie C. In sarà trasmessa in chiaro in tv su Rai Sport, in differita alle ore 00:25.

Piacenza-Trapani, come detto, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports: basterà abbonarsi al portale web o in alternativa godersi il match acquistando il singolo evento. Il servizio sarà fruibile scaricando l'apposita app di Eleven Sports su PC, tablet e smartphone. Streaming disponibile anche su RaiPlay, servizio gratuito con tutti i programmi Rai a disposizione.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi consentirà di non perdervi nemmeno un attimo della gara d'andata della Final Four dei playoff di Serie C: racconteremo Piacenza-Trapani dal prepartita al live minuto per minuto, passando per curiosità e formazioni.

PIACENZA (4-3-3): Fumagalli; Corsinelli, Silva, Pergreffi, Barlocco; Della Latta, Marotta, Corradi; Di Molfetta, Ferrari, Sestu. All. Franzini.

TRAPANI (4-3-3): Dini; Scrugli, Scognamillo, Da Silva, Lomolino; Costa Ferreira, Taugourdeau, Corapi; Ferretti, Nzola, Tulli. All. Italiano.