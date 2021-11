Piacenza-Padova dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PIACENZA-PADOVA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Sudtirol corre come non mai, ma sono tante le squadre del girone A di Serie C a voler raggiungere il primo posto che porta direttamente in B. Tra queste il Piacenza e il Padova, attualmente entrambe in zona playoff e decise a conquistare punti importanti nel loro scontro diretto del prossimo turno.

Per la 15esima giornata il Padova quarto in classifica, e con una gara in meno, è di scena in casa del Piacenza decimo: i Lupi rincorrono le posizioni di testa grazie ad un'ottimo periodo di forma, dopo un avvio altalenante e non esaltante.

Nella scorsa annata Piacenza e Padova non hanno giocato lo stesso girone: i biancorossi sono rimasti fuori dai playoff nel gruppo A, mentre i veneti hanno lottato nei playoff di fine anno dopo il secondo posto alle spalle del Como.

Beffato per scontri diretti in campionato, il Padova è poi stato sconfitto nella finalissima nazionale contro l'Alessandria, promossa in Serie B.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Piacenza-Padova: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PIACENZA-PADOVA

La sfida tra Piacenza e Padova andrà in scena domenica 21 novembre 2021 alle ore 14:30. Il match è previsto al Leonardo Garilli di Piacenza, per il 15esimo turno di Serie C.

DOVE VEDERE PIACENZA-PADOVA IN TV

Piacenza-Padva verrà trasmessa in diretta tv da Eleven Sports. I non abbonati dovranno sottoscrivere l'abbonamento perseguire la sfida attraverso una moderna Smart TV.

La gara tra Piacenza e Padova, inoltre, sarà visibile anche su Sky Sport, precisamente sul canale numero 257 del satellite.

PIACENZA-PADOVA IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati a Eleven Sports potranno seguire Piacenza-Padova anche in diretta streaming, collegandosi al portale tramite pc, oppure scaricando l'app su smartphone o tablet.

Gli abbonati a Sky potranno seguire Piacenza-Padova in diretta streaming anche sull'applicazione SkyGo.

PIACENZA-PADOVA, PROBABILI FORMAZIONI

PIACENZA (3-5-2): Pratelli; Nava, Codromaz, Marchi; Parisi, Corbari, Suljic, Marino, Giordano; Rabbi, Cesarini.

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Kirwan, Monaco, Valentini, Curcio; Della Latta, Hraiech, Ronaldo; Chiricò, Ceravolo, Jelenic.