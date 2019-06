Piacenza-Imolese dove vederla: Eleven Sports, Sportitalia o Rai? Canale tv e diretta streaming

Il Piacenza, dopo il 2-0 in casa dell'Imolese, punta la Final Four dei playoff di Serie C: le formazioni e dove vedere la gara in tv e streaming.

Strada che appare in discesa per il Piacenza, vittorioso per 2-0 sul campo dell'Imolese all'andata ed ora vicina alla Final Four della Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Nel ritorno del secondo turno, gli emiliani dovranno gestire il cospicuo vantaggio per qualificarsi a quello successivo.

Il Piacenza, forte del secondo posto in campionato ottenuto nel girone A alle spalle dell'Entella, è entrata in gioco soltanto al secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C trovando sulla sua strada l'Imolese, terza nel girone B e che ha iniziato la propria marcia verso la promozione in B eliminando il Monza nel primo turno della Fase Nazionale.

Per avere la meglio del Piacenza e quindi accedere alla Final Four dei playoff di Serie C, l'Imolese dovrà battere i biancorossi con 3 goal di scarto: in caso di parità di punteggio tra andata e ritorno, infatti, a qualificarsi sarà la squadra 'testa di serie' (ossia il Piacenza).

Tutte le informazioni su Piacenza-Imolese: dalle notizie sulle formazioni, a dove vedere il match in diretta tv e streaming.

PIACENZA-IMOLESE: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Piacenza-Imolese DATA 2 giugno 2019, ore 20:30 DOVE Stadio 'Leonardo Garilli', Piacenza ARBITRO Francesco Meraviglia TV Eleven Sports STREAMING Eleven Sports

ORARIO PIACENZA-IMOLESE

La sfida tra Piacenza e Imolese si gioca domenica 2 giugno 2019 allo stadio 'Leonardo Garilli' di Piacenza: calcio d'inizio previsto per le ore 20:30.

Piacenza-Imolese non godrà di alcuna copertura : il match infatti verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports, la piattaforma web che detiene i diritti del campionato di Serie C.

Il match tra Piacenza e Imolese, valido per il ritorno del secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C, sarà visibile in diretta su Eleven Sports abbonandosi al sito o acquistando il singolo evento. Il servizio è disponibile su PC, smartphone o tablet scaricando l'app di Eleven Sports.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal potrete seguire minuto per minuto le gare di ritorno del secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C: attraverso la nostra diretta testuale, vi terremo aggiornati su quanto accadrà sui campi con curiosità, formazioni e azioni salienti di tutte le sfide in programma. Compresa Piacenza-Imolese, appunto.

PIACENZA (4-3-3): Fumagalli; Corsinelli, Pergreffi, Bertoncini, Barlocco; Marotta, Della Latta, Nicco; Di Molfetta, Ferrari, Terrani. All. Franzini.

IMOLESE (4-3-1-2): Rossi; Sciacca, Checchi, Carini, Fiore; Hraiech, Carraro, Gargiulo; Mosti; De Marchi, Rossetti. All. Dionisi.