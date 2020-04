Pezzella non ha dubbi: "Sono stato contagiato nel club, non ci sono certezze sull'immunità"

German Pezzella racconta la sua esperienza dopo aver contratto il Coronavirus: "Attenzione per chi ha già avuto il virus, ho paura che possa tornare".

La è tra le società che stanno vivendo sulla propria pelle la pandemia del Coronavirus, contratto da tre giocatori. Tra questi c'è German Pezzella, che ha voluto raccontare la sua esperienza provando a ricostruire i fatti.

Ai microfoni di 'Continental Radio', il difensore viola non ha dubbi sul modo in cui è stato contagiato:

"L’unica maniera in cui posso esser stato contagiato è all'interno del club. Non sono mai andato in supermercati o altri posti pubblici perché per settimane avevo evitato luoghi del genere; rendetevi conto, vivevo allenandomi e andando a casa, quindi mi sono contagiato lavorando con la squadra tra hotel, treni e altro. Siamo stati contagiati in tre nella squadra, in più c’erano altre cinque persone nella Fiorentina".

Secondo Pezzella lo stop alla è arrivato troppo tardi, il giocatore racconta l'evolversi della sua malattia:

"Qui hanno fermato il campionato quando ormai la situazione del virus era già abbastanza avanzata; la Fiorentina ci ha spiegato da subito che era una cosa grave e dovevamo stare attenti. Quando mi hanno detto che ero positivo, mi sono fatto mille domande. Ho avuto la febbre, ero debilitato, non sapevo se diventasse grave o meno. Per fortuna i sintomi sono andati riducendosi giorno dopo giorno, ho potuto riprendere una vita normale in casa. Ma finché non ti dicono che sei negativo, hai la paura che possano tornare i sintomi".

Sono tanti gli interrogativi sulla data e le modalità del ritorno in campo dei giocatori, il difensore argentino invita alla massima cautela: