Petrov assicura l'Italia: "Vogliamo il terzo posto, determinati contro la Svizzera"

Irlanda del Nord-Italia e Svizzera-Bulgaria: due partite decisive, dalle quali emergerà la Nazionale che si qualificherà direttamente per i Mondiali del 2022 in Qatar. La testa degli azzurri deve essere a Belfast, ma è inevitabile una certa attenzione anche verso la sfida in programma in terra elvetica.

A questo proposito 'La Gazzetta dello Sport' ha intervistato il commissario tecnico della Bulgaria Jasen Petrov. In carica dal gennaio del 2021, il mister assicura massimo impegno da parte dei suoi ragazzi.

"L'Italia deve stare tranquilla: noi vogliamo chiudere al terzo posto e per farlo abbiamo bisogno di punti. La Svizzera è forte, ma giocheremo con grande determinazione".

Prima di pesare alla sfida tra Svizzera e Bulgaria, però, l'Italia deve pensare a fare risultato pieno contro l'Irlanda del Nord. Un avversario che Petrov descrive in questo modo.

"Si tratta di un'ottima formazione, pericolosa soprattutto sui calci piazzati. Serve grande attenzione anche sulle loro rimesse laterali. L'Italia non deve commettere l'errore di sottovalutarli: sono imprevedibili e possono creare problemi".

Il ct bulgaro dà infine un giudizio sulla Nazionale di Roberto Mancini.

"A me l'Italia piace, come Nazionale e come paese. Spero che possa andare al Mondiale, ma non è per questo che noi daremo tutto contro la Svizzera. Giocheremo per noi stessi, stiamo crescendo e vogliamo guadagnare ulteriore fiducia".

L'impegno da parte della Bulgaria dunque non mancherà, ma l'Italia innanzitutto deve pensare a vincere a Belfast (possibilmente con un risulato rotondo).