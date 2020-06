Petrachi 'striglia' la Roma: "Ho visto poca cattiveria negli allenamenti"

Il dirigente giallorosso sembra preoccupato: "Ho visto poca intensità e così non va bene: devono capire che il campionato si sta avvicinando".

Tra sedici giorni la tornerà in campo per la prima giornata completa post-emergenza Coronavirus: l'avversaria sarà la all'Olimpico, da battere a tutti i costi per non perde ulteriore contatto dal quarto posto occupato dall' .

Un ritorno alla 'normalità' che però non sembra essere stato percepito ancora pienamente dai calciatori giallorossi: almeno stando alle parole di Gianluca Petrachi, intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco un estratto dell'intervista che andrà in onda domani.

"Nei primi giorni ho visto voglia, cattiveria e concentrazione. Nell'ultima settimana invece ho notato poca cattiveria, li ho visti un po' così... devo fargli capire che il campionato si sta avvicinando, questo atteggiamento non va bene. All'inizio è stato bello ritrovarsi tutti, come in una famiglia, ma come succede per i figli ogni tanto uno scappa. Una punizione? Mio padre mi diceva di amare chi mi fa piangere e non chi mi fa ridere".

Il mercato, condizionato dalle difficoltà economiche, è in una fase di stallo: i veri colpi si vedranno solo più avanti.