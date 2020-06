Petrachi sul mercato della Roma: "Vogliamo trattenere Zaniolo, Pellegrini ha una clausola"

Il direttore sportivo della Roma parla di calciomercato: "Smalling e Mkhitaryan vogliono restare anche in futuro. Due squadre interessate a Florenzi".

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della , ha parlato a tutto tondo del calciomercato della Roma, parlando soprattutto dei giocatori della rosa giallorossa.

Tra prestiti allungabili e possibili nuove soluzioni, Petrachi ha chiarito soprattutto la posizione di Smalling e Mkhitaryan.

"La Roma farà di tutto per tenere sia Smalling che Mkhitaryan, soprattutto per la loro volontà, che è quella di restare qui. Si sono trovati molto bene e dal mio punto di vista sono stati due prestiti vincenti".

Diverso il discorso invece per Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, diamanti della Roma.

"Pellegrini ha una clausola rescissoria, ma lui è molto legato alla Roma. Su di lui ho pochi dubbi sul fatto che resterà alla Roma. Zaniolo rappresenta il giocatore che emoziona i tifosi, noi faremo di tutto per trattenerlo, poi il calciomercato ti mette davanti a tante difficoltà e situazioni varie. La nostra volontà è quella di non cedere i migliori".

Tre giocatori, invece, che ancora sono di proprietà della Roma, potrebbe portare un gruzzolo alla dirigenza.

"Su Schick il ha un diritto di riscatto proprio per giugno, ma ancora tergiversa. Prova a chiederci un prestito ma noi non siamo qui ad elemosinare niente, ho già ricevuto altre proposte per lui, ha mercato. Per Florenzi ci sono due squadre molto interessate, quindi si valuta anche la sua cessione dopo il prestito secco al . Poi c'è gente anche come Defrel, che il dovrà obbligatoriamente riscattare in caso di salvezza".

Discussi sia in entrata che in uscita altri quattro nomi, ma Petrachi assicura che per i primi tre non ci sarà niente da fare, non essendo obiettivi dei giallorossi.

"Kean non è un giocatore che abbiamo puntato, mai stato nel nostro mirino. Mandragora e Rugani non entreranno nell'organico della Roma. Under è un giocatore molto forte, vedremo cosa accadrà. Rompe gli equilibri e fa la differenza, lo volevo già al . Su di lui ci sono molte squadre interessante, perché è molto appetitoso".

