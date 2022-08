Petkovic show contro il Bodø/Glimt: la vecchia conoscenza della Serie A segna in rovesciata

L'ex Catania, Bologna e Verona brilla nella notte che qualifica la Dinamo ai gironi di Champions: suo il momentaneo 2-0 in acrobazia.

La Dinamo Zagabria centra la qualificazione alla fase a gironi della Champions League schiantando il Bodø/Glimt con un perentorio 4-1 ai tempi supplementari.

Un poker clamoroso che capovolge l'illusorio 1-0 della gara d'andata in favore della formazione norvegese.

Nella notte del 'Maksimir' ha brillato anche una vecchia conoscenza della nostra Serie A. Stiamo ovviamente parlando di Bruno Petkovic, autore della meravigliosa rovesciata, valsa il momentaneo 2-0 per i croati.

Dopo l'1-0 targato Orsic, l'attaccante che in carriera ha maturato un'importante esperienza in terra nostrana con Catania, Varese, Reggiana, Virtus Entella, Trapani, Bologna e Verona, si è avventato su un cross dalla destra al 35' e dopo un primo controllo ha sfruttato il rimbalzo della sfera per infilare Khaykin in acrobazia.

Nella ripresa è però arrivato il goal ospite firmato da Erlykke che ha fatto dilatare la sfida sino ai tempi supplementari dove i sigilli di Drmic e Bockaj hanno spianato la strada alla Dinamo verso le migliori 32 d'Europa.

Una grande soddisfazione per Petkovic che dopo aver collezionato 38 presenze in Serie A e 51 in Serie B, potrà tornare a misurarsi con il palcoscenico più prestigioso.