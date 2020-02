Petit demolisce Messi: "Non è un mostro come Cristiano Ronaldo, sa che la fine non è lontana"

L'ex giocatore francese ha parlato del presente e futuro di Messi: "Perchè un club come il Manchester City dovrebbe acquistarlo a 33 anni?".

Ognuno ha il suo preferito e difficilmente decide di non partecipare al giochino tanto in voga. Meglio Cristiano Ronaldo o Messi? Meglio la Pulce o CR7. Qualcuno dirà un terzo nome, ma è indubbio che l'argentino e il portoghese siano i più grandi goleador del nuovo millennio e coloro che hanno vinto di più.

In migliaia però pensano che Messi sia il solo alieno tra i due. In migliaia pensao che sia solo Cristiano Ronaldo. Insomma, sempre e comunque due punti di vista. Ad intervenire in questa discussione anche Emmanuel Petit, ex centrocampista francese, Campione del Mondo '98.

Intervistato da Paddy Power, Petit è chiarissimo riguardo Messi:

"Non è Cristiano Ronaldo, mentalmente non è la stessa macchina. Ronaldo è un mostro, a 32 anni Messi ha solo uno o due anni per giocare allo stesso livello".

Si parla di un possibile approdo di Messi in Premier League nei prossimi mesi, ma Petit è dubbioso:

"Onestamente, non penso che sia adatto all'intensità dell' . Non gli piace essere chiuso e affrontato, in è protetto".

Per Petit, Messi sta andando inesorabilmente verso una discesa mai vista:

"Anche giocando a fianco dei grandi giocatori del , non avrà lo stesso ritmo o la capacità di dribbling. Sono sicuro che sa che la fine non è lontana".

Messi compirà 33 anni in questo 2020, troppi secondo Petit: