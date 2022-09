Petardi contro il portiere: U. Catolica-U. de Chile sospesa dopo 7 minuti

In Cile, il 'Clasico Universitario' è durato appena 7 minuti: lancio di petardi contro il portiere Martin Parra e partita sospesa.

Un altro episodio di violenza nel calcio cileno. Il 'Classico Universitario' tra U. Catolica e U. de Chile, sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa di Cile, è stata interrotta dopo appena 7 minuti a causa del lancio di petardi nei confronti del portiere della formazione ospite Martin Parra, portato via in ambulanza.

Dopo l'1-0 in favore per l'Universidad de Chile all'andata, il match, l'Universitario Catolica è riuscito subito a pareggiare i conti con la rete su calcio di rigore di Zampedri al 5'. Ma subito dopo il goal, i tifosi dell'U. Catolica hanno lanciato alcuni petardi sul terreno di gioco, a pochi passi dall'estremo difensore avversario Parra.

In seguito all'esplosione, avvenuta all'interno dell'area di rigore, il numero uno si è accasciato: necessario l'intervento dello staff medico, che lo ha portato fuori dal rettangolo verde di gioco in barella.

Successivamente il direttore di gara ha deciso di sospendere l'incontro, interrompendo il match dopo poco meno di sette giri d'orologio dal calcio d'inizio.

Curiosamente, la partita si sarebbe dovuta giocare a porte chiuse in seguito agli scontri tra i tifosi dell'U. Catolica e quelli dell'Audax Italiano. Nei giorni scorsi il ricorso del club è stato accolto, consentendo al pubblico di riempire gli spalti dell'Estadio San Carlos de Apoquindo di Santiago de Chile.

Nei primi minuti dell'incontro si è respirata subito grande tensione in campo e sulle tribune. Il calcio di rigore al 3' per l'Universitario Catolica, concesso dall'arbitro Felipe Gonzalez per il fallo di mano di Feilpe Seymour e poi trasformato da Zampedri, ha acceso le prime polemiche.

Poi il lancio dei petardi nella sua area, con Martin Parra che ha lasciato il terreno di gioco dopo l'intervento dello staff sanitario, prima di essere portato via in ambulanza.

Alcuni minuti più tardi la decisione definitiva di sospendere l'incontro da parte dell'arbitro:

"Gara ufficialmente sospesa per la mancanza di gara di garanzie in seguito all'infortunio subito dal nostro portiere Martin Parra dopo il lancio di petardi in campo" ha scritto la U. de Chile sui propri profili social.

Al momento non è stato stabilito l'esito del match e se (ed eventualmente quando) verrà recuperato.