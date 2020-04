Petagna e l'amicizia con Cristante: "Al Milan ne combinavamo tante"

Il ricordo dell'attaccante della SPAL: "Avevo fatto un balletto davanti a una tutor, minacciarono di espellerci, non feci più il raccattapalle".

Andrea Petagna e Bryan Cristante in carriera hanno condiviso molto, a partire dalle giovanili del fino all'esplosione all' . I due sono cresciuti insieme, ma in rossonero non sono mai riusciti ad avere continuità.

In prima squadra, comunque, hanno anche rischiato di non arrivarci. A 16 anni infatti la società stava per espellerli a causa delle loro bravate. Un periodo che Petagna ricorda col sorriso, intervistato a 'Sky Sport'.

Il suo rapporto con Cristante era stretto e i due ne hanno combinate di grosse. L'attaccante ne ha raccontata una in particolare.

"In convitto non ci hanno mai lasciato insieme in stanza perché ne combinavamo di tutti i colori. A 16 anni avevo fatto un balletto davanti a una tutor, lui lo aveva filmato e lo avevamo pubblicato in rete. Così mi misero in punizione: non potevo fare più il raccattapalle a San Siro. Mandarono una lettera ai nostri genitori minacciandoci che saremmo stati rimandati a casa se avessimo commesso qualche altra cavolata".

Oltre a questo, il campo. Petagna ha elogiato l'amico per la sua forza di volontà e la sua grinta.