Petagna apre un locale a Milano con Sfera Ebbasta: l'Healthy Color

Andrea Petagna e Sfera Ebbasta si sono messi in società, aprendo un locale in cui sarà servito solo cibo salutare: "Un sogno che si sta realizzando".

Dal pallone al cibo. Andrea Petagna guarda oltre al calcio e, assieme al rapper Sfera Ebbasta con cui condivide una nota amicizia, si lancia nel mondo dei locali. Tanto da aprirne uno, che sarà inaugurato domani, mercoledì 16 ottobre: Healthy Color.

Con DAZN segui Cagliari-SPAL IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il locale, situato in via della Moscova, si chiama così non a caso: in inglese 'healthy' significa salutare, ed è proprio questo che verrà servito ai tavoli. Insalata, avocado, tartare. Cibo sano, insomma, con un attenzione particolare per la persona e - ingigantendo il concetto - anche per il pianeta.

Petagna ha confermato l'apertura di Healthy Color con un post festante su Instagram, nel quale appare in compagnia proprio dell'amico Sfera Ebbasta.

L'articolo prosegue qui sotto

"Dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti sognavamo di realizzare insieme qualcosa di unico al di fuori dei nostri lavori. Finalmente tutto ciò si sta realizzando".

L'amicizia tra il calciatore Petagna e il rapper Sfera Ebbasta è entrata anche in campo lo scorso settembre: l'attaccante della non festeggiò un goal al Genoa per rispetto delle vittime della tragedia della discoteca di Corinaldo, nella quale proprio l'amico si sarebbe dovuto esibire.