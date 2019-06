Petagna alla SPAL, il presidente conferma il riscatto: "Al 30 giugno sarà nostro"

Dopo una grande stagione, la SPAL riscatterà Andrea Petagna dall'Atalanta. Lo conferma il presidente Mattioli: "Il 30 giugno sarà nostro".

La vena realizzativa di Andrea Petagna è stata una delle sorprese dello scorso campionato di : l'attaccante ex , e ha segnato 16 goal con la maglia della .

Per il classe 1995 si tratta della miglior stagione in Serie A, la prima dopo due anni pieni di gioie a Bergamo. Poi l'addio per provare ad avere più spazio. A Ferrara con Semplici ha trovato la sua dimensione.

Anche l'anno prossimo, probabilmente, Petagna vestirà il biancazzurro e giocherà al Mazza. Perché il presidente Mattioli in conferenza stampa ha annunciato la sua volontà di riscattarlo.

"Petagna al 30 giugno sarà un giocatore della SPAL".

La cifra per il riscatto dell'attaccante dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro. Soldi che la SPAL è pronta a spendere per mantenere uno dei suoi pilastri. O forse per rivenderlo a una cifra più alta.