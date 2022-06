Petagna al Milan: i trionfi nelle giovanili, l'esordio in Champions e le lacrime

L'attaccante è cresciuto nel vivaio rossonero, poi l'addio amaro: "Mi promisero che sarei rimasto ma comprarono Matri, ho pianto come un bambino".

Il sogno sfiorato. Un lungo percorso fino a quel fatidico 30 agosto 2013. Una data che Andrea Petagna difficilmente dimenticherà, come ha ammesso lui stesso. Lacrime versate per i colori rossoneri del Milan dopo aver ricevuto una notizia che sperava di non potesse diventare realtà...

"Avevo 17 anni, dovevo compierne 18, ero in ritiro con il Milan di Allegri. Adriano Galliani, che è stato quasi un secondo padre per me negli anni a Milano, mi aveva promesso che sarei rimasto in prima squadra ma l’ultimo giorno di mercato comprarono Matri ed io pur di non tornare in Primavera decisi di andare alla Sampdoria e come un bambino al quale hanno tolto un sogno ho pianto".

Un legame fortissimo unisce l'attaccante triestino al 'Diavolo'. Una storia iniziata ai tempi delle giovanili - nel 2009, quando il nipote d'arte aveva appena 14 anni da compiere - e terminata nel gennaio 2016.

Dopo aver tirati i primi calci al pallone nelle fila del Domio, società di San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste, Petagna passa nel settore giovanile del Donatello Calcio di Udine, scuola calcio élite oggi affiliata all'Inter.

Nel destino di Andrea c'è Milano. Non i colori nerazzurri bensì quelli rossoneri del Milan. Scout del 'Diavolo' lo scovano nel capoluogo friulano e decidono di portarlo all'ombra della Madonnina per inserirlo nel vivaio.

Una scommessa che si rivela subito vincente. L'attaccante classe 1995 è subito protagonista con la maglia rossonera, conquistando trofei a suon di goal, come racconterà lui più avanti - ed esattamente nel 2013 - ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'.

"Il primo anno ho vinto con i Giovanissimi segnando un goal in finale contro la Roma, l’anno dopo ho fatto il bis con gli Allievi. Il terzo ero a metà tra Allievi e Primavera".

Un'ascesa rapida che lo catapulta in pochi anni nel giro della Primavera. Dopo aver conquistato lo scudetto di categoria nei Giovanissimi Nazionali con il 3-0 contro la Roma di Montella nel 2010, con l'ultimo sigillo della finale, nell'annata successiva mette in bacheca un altro trofeo, il titolo degli Allievi Nazionali nella squadra allenata da Cesare Beggi. Decisivo l'1-0 sull'Empoli in finale.

In quella squadra era presente anche Bryan Cristante, di cui Petagna diventa grande amico con un'intesa speciale dentro e fuori dal campo. Un lungo percorso insieme, dal vivaio rossonero all'esplosione in maglia Atalanta, in cui non sono mancate bravate...

"In convitto non ci hanno mai lasciato insieme in stanza perché ne combinavamo di tutti i colori. A 16 anni avevo fatto un balletto davanti a una tutor, lui lo aveva filmato e lo avevamo pubblicato in rete. Così mi misero in punizione: non potevo fare più il raccattapalle a San Siro. Mandarono una lettera ai nostri genitori minacciandoci che saremmo stati rimandati a casa se avessimo commesso qualche altra cavolata".

Il retroscena raccontato da Petagna risale proprio al periodo delle giovanili del Milan. Un legame che è rimasto sempre molto forte. In un'intervista rilasciata nel 2020 a 'Sky Sport', l'attaccante ha raccontato la sua stima per l'amico ed ex compagno:

"Bryan è il numero uno, ci conosciamo da 10 anni. Siamo arrivati insieme nel settore giovanile, abbiamo fatto lo stesso percorso. Ha determinazione, grinta, cattiveria e voglia di migliorarsi in allenamento che lo ha sempre contraddistinto. L’ho sempre ammirato".

Come dicevamo, dopo i trionfi con Giovanissimi e Allievi Nazionali, per Petagna è già tempo di entrare a far parte della rosa della Primavera, con vista sulla Prima Squadra.

Il calendario segna 4 dicembre 2012 quando Andrea fa l'esordio ufficiale tra i professionisti. Il Milan è sotto 1-0 a San Siro contro lo Zenit San Pietroburgo nella gara della fase a gironi di Champions League. Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, decide al 91' di inserire al posto di Bojan Krkic l'attaccante triestino, che fa il suo esordio a 17 anni, 5 mesi e 4 giorni.

Una serata incredibile e indimenticabile. Il coronamento del sogno nello straordinario palcoscenico del 'Meazza'.

Per il debutto in Serie A Andrea Petagna dovrà aspettare qualche mese. Nell'estate 2013, il centravanti viene promosso in Prima Squadra ed entra a far parte a tutti gli effetti della squadra di Allegri. Il tecnico livornese dimostra ancora una volta di credere molto nelle qualità dell'attaccante friulano e nella gara d'esordio, al 'Bentegodi' di Verona, lo inserisce al posto di El Shaarawy.

È il 24 agosto e i segnali fanno ben sperare Petagna, che immagina di potersi ritagliare spazio nel corso della stagione alle spalle dei vari Balotelli, El Shaarawy, Niang, Robinho.

In realtà la sconfitta contro l'Hellas, con la doppietta di Toni a ribaltare la rete iniziale di Poli per i rossoneri, convince la dirigenza del 'Diavolo' a intervenire sul mercato e regalare un altro attaccante ad Allegri.

Il 30 agosto, meno di una settimana più tardi, il Milan annuncia l'arrivo di Alessandro Matri dalla Juventus. Una doccia fredda per il classe 1995, che è costretto a rivedere i propri piani. Il centravanti triestino lascia i rossoneri a sorpresa e firma con la Sampdoria.

"L'U.C. Sampdoria S.p.a. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto di opzione della compartecipazione, dall'A.C. Milan i diritti sportivi del calciatore Andrea Petagna (nato a Trieste il 30 giugno 1995)".

Il passaggio in blucerchiato rappresenta il primo di una serie di trasferimenti che vedrà Petagna girare per l'Italia per imporsi. Genova, Latina, Vicenza e Ascoli, dove realizza 7 goal in Serie B.

A metà stagione 15/16, ed esattamente nel mercato di gennaio 2016, l'Atalanta decide di investire su di lui e acquista il suo cartellino dal Milan, lasciandolo in prestito nelle Marche. Si conclude così l'avventura di Andrea Petagna in rossonero.

“Il Milan per me è una famiglia, è la squadra nella quale sono cresciuto. Sono arrivato a Milano quando avevo 13 anni e sono stato di proprietà del Milan per almeno 6 anni, prima di arrivare a Bergamo all’Atalanta".

Parole al miele spese ai microfoni di DAZN dall'attaccante, che nonostante la delusione e le lacrime versate nell'estate 2013 resta legatissimo ai colori rossoneri.

Chissà che nel suo futuro non possa esserci ancora il Milan, ma questa volta da protagonista, proprio come ha sempre sognato quel ragazzino partito da Udine a 13 anni per diventare 'grande' con la maglia del 'Diavolo'. Un sogno solo sfiorato, almeno fino a questo momento...