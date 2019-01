Petagna a Goal: "Voglio fare tanti goal per salvare la SPAL"

Andrea Petagna, a Goal, tra passato, presente e futuro: "Sempre grato ad Allegri, punto ad arrivare in doppia cifra, sogno Champions e Nazionale".

Il 4 dicembre del 2012, nei minuti finali di una sfida tra Milan e Zenit, Massimiliano Allegri mandava in campo un giovanissimo attaccante, appena 17enne, che fino a quel momento non aveva mai disputato nemmeno un minuto “tra i grandi”.

A prendere in consegna, per quei pochi secondi di gioco, il giovanissimo Andrea Petagna fu il portoghese Bruno Alves che domenica, più di 6 anni dopo quella volta, si ritroverà nuovamente di fronte l’attaccante triestino.

“Ricordo quella partita. È stata la mia prima esperienza, è stato tutto molto emozionante. Son passati 6 anni da quella notte e chiaramente ora ho molto più esperienza, ho fatto molte partite e ho alle spalle un percorso importante. Sarà una bella partita, sicuramente molto difficile però dovremo cercare di fare punti”.

Parlando del passato più recente: vedi le partite dell’Atalanta? E cosa pensi quando vedi Zapata, l’uomo che ha preso il tuo posto, in cima alla classifica dei marcatori?

“Le partite dell’Atalanta le guardo sempre perchè il gioco di Gasperini mi diverte e ho ancora tanti amici lì. Mi diverte vedere Papu e Ilicic giocare, sono contento per loro che stanno andando bene. Quest’anno c’è Zapata che fa tanti goal, magari ne fanno meno Ilicic e Gomez e invece nei miei due anni segnavo meno io ma segnavano di più Gomez, Ilicic e Cristante... quindi c'è un giusto compromesso, ognuno ha le proprie caratteristiche e sono contento che siano ancora in alto nella classifica perchè se lo meritano e hanno un allenatore che è fenomenale”.

A proposito di Atalanta: svelaci il segreto di tutti questi giovani talenti che il club nerazzurro riesce a sfornare ogni anno.

“Penso che a Bergamo ci siano delle strutture importanti, il presidente Percassi sta ancora investendo molto nel centro sportivo e questa credo sia una cosa positiva che aiuta molto. Lavorano da sempre bene con i giovani e da quando c’è mister Gasperini hanno trovato un allenatore che crede molto in loro e non ha paura a lanciarli”.

Proprio contro l’Atalanta, però, sei riuscito a fare due goal. L’obiettivo doppia cifra, che avevi annunciato a inizio anno, si avvicina.

"Se riesco a far qualcosa in più di 10 goal sarebbe meglio, sicuramente il mio obiettivo è quello di aiutare la SPAL a salvarsi. Finora ho fatto 6 goal in campionato e uno in coppa, sono a 7 stagionali e penso di essere abbastanza contento. Mancano ancora tante partite e penso di riuscire ad arrivare in doppia cifra”.

Prima citavi Cristante, calciatore che ha vissuto con te gli inizi nelle giovanili del Milan e che hai poi ritrovato a Bergamo. Ti aspettavi di vederlo già protagonista in una squadra come la Roma?

“Bryan è sempre stato un giocatore importante, fin da quando eravamo ragazzini. Ora sta dimostrando tutto il suo valore, a Bergamo ha fatto un anno e mezzo importante e ha trovato Gasperini che è riuscito a rilanciarlo dopo un periodo un po’ così così. Adesso alla Roma si sta confermando, magari dopo un avvio un po’ difficoltoso perchè veniva da una squadra diversa in una città improtante come Roma. Credo stia dimostrando tutto il suo valore e sono contento per lui perchè se lo merita e perchè entrambi sappiamo i sacrifici che abbiamo fatto sin da ragazzini”.

Tornando alla SPAL, qualche mese fa hai dichiarato che giocare al Mazza è un’arma in più: cosa intendevi dire?

“Che c’è questo tifo caloroso che ci appoggia ed è bello perchè la gente è tutta vicino al campo. Adesso arrivano partite veramente importanti, nelle quali i punti contano e sarà importante riuscire a raggiungere risultati positivi, specialmente in casa”.

A differenza delle altre squadre coinvolte nella lotta salvezza, voi avete però una particolarità: provate spesso ad imporre il vostro gioco. Merito delle idee di Semplici?

“Sì. Abbiamo un allenatore che punta molto su questo, uno davvero molto bravo. Personalmente mi sto trovando molto bene con lui, la sua idea di gioco è quella di partire con la palla al piede da dietro e questo ci porta dei vantaggi così come dei rischi. Però penso che lo stiamo proponendo abbastanza bene e con un pizzico di cattiveria in più riusciremo ad interpretarlo ancora meglio e a raggiugnere dei risultati migliori perchè ci lavoriamo davvero tanto durante la settiamna e penso che la domenica si veda e comunque col nostro gioco siamo sempre riusciti a mettere in difficoltà anche le squadre grandi”.

A proposito di grandi squadre, pensi che Lazzari sia pronto al salto in una big?

“Io spero che finisca l’anno qui con noi perchè ci dà una grossa mano e penso faccia bene anche per lui; poi in estate penso che gli arriveranno delle offerte importanti ed è giusto che vada a giocare in una grande squadra anche perchè penso che ormai abbia raggiunto un’eta per cui è giusto che vada a giocare in una big”.

All’inizio parlavamo di Allegri: fai ancora il tifo per lui?

“Io gli sarò per sempre grato perchè mi ha fatto esordire sia in Champions League che in Serie A. È stato il primo allenatore ad aver creduto in me e questo non lo dimenticherò mai”.

E in Champions League sogni di giocarci ancora?

“Chiaro. È quello il mio obiettivo. Ho appena 23 anni, questa è la mia terza stagione in Serie A e quasi tutti gli attaccanti ci si vedono intorno ai 25-26, quindi ho tutto il tempo per riuscirci. Il mio sogno è quello di giocare in Champions League, penso e spero di arrivarci”.

Nel marzo del 2017, invece, Roberto Mancini – non ancora c.t. della Nazionale – indicò te come suo attaccante della Nazionale nel corso del programma radiofonico di Fiorello. Lo sapevi? “Sì, lo sapevo”.



Allora sperare è lecito…

“Ci spero sì, chiaramente il primo obiettivo che ha un giocatore e quello di arrivare in Nazionale e rappresentare il proprio Paese. Mi piacerebbe, non vedo l’ora, chiaramente passa tutto dalle prestazioni fatte con la SPAL. Dipende soltanto da me, quindi se io riuscirò a fare quello che ho sempre fatto in passato, aggiungendoci qualche goal in più…”.

A differenza tua, una votla esordito, Cutrone ha avuto parecchia continuità nel Milan.

“Cutrone sta dimostrando con i fatti e con i goal di meritarsi la maglia del Milan. Chiaramente quando ero io nel settore giovanile del Milan c’erano Ibrahimovic, Balotelli, Pato… un anno c’era pure Inzaghi, c’erano una serie di fenomeni… Però lui penso che si stia meritando la maglia, sta facendo bene, quindi buon per lui”.

Pochi giorni dopo il disastro di Corinaldo, accaduto durante il concerto del tuo amico Sfera Ebbasta, hai fatto goal contro il Genoa ma non hai esultato. È stato un gesto di solidarietà?

“Sì, era accaduta una cosa molto brutta quindi sinceramente non me la sentivo di esultare. Prima della partita non avevo neanche pensato se esultare o meno in caso di goal, poi quando ho segnato mi è venuto spontaneo reagire in quella maniera. Sono cose brutte, spero che non capitino veramente più”.

Concordi con chi dice che Cristiano Ronaldo ha dato una scossa al campionato italiano?

“Sì. Cristiano Ronaldo penso sia insieme a Messi il più forte del Mondo e l’ha dimostrato vincendo tutto. Molto emozionante giocare contro di lui ed è bello perchè fa pensare che la Serie A stia tornando a dei livelli importanti. Sono contento di averlo affrontato perchè è stato emozionante”.

Quanto ti manca, specialmente fuori dal campo, il tuo amico Gomez?