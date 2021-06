Pessina resta in azzurro: è la 'riserva' dell'Italia per gli Europei

Il centrocampista dell'Atalanta fa ancora parte del gruppo della Nazionale, è la prima alternativa in caso di problemi a Sensi o Verratti.

Il sogno di partecipare all'Europeo sembrava finito per Gianluca Mancini, Matteo Pessina e Matteo Politano, esclusi dal ct Roberto Mancini dalla lista dei 26 convocati che parteciperanno alla manifestazione continentale. Da quello che è merso nelle ultime ore, almeno per Pessina c'è ancora un'ultima possibilità di entrare a far parte in extremis della spedizione azzurra.

Il centrocampista atalantino è infatti rimasto con il gruppo della Nazionale, mentre Mancini e Politano hanno già lasciato il ritiro azzurro dopo aver appreso la notizia di non essere finiti nella lista dei "magnifici 26".

La scelta di puntare su Pessina come "riserva" in vista degli Europei è dovuta ai numerosi dubbi di Mancini per quanto riguarda il centrocampo azzurro. Stefano Sensi , da tutto l'anno alle prese con problemi fisici, ha mostrato miglioramenti negli ultimi giorni ma non dà certezze assolute riguardo alla sua condizione atletica. Stesso discorso per Marco Verratti , reduce da un infortunio al collaterale.

Acciaccati anche Lorenzo Pellegrini e Jorginho , con il regista del Chelsea arrivato per ultimo (insieme ad Emerson Palmieri) dopo il trionfo in Champions League con i Blues.

I prossimi giorni saranno dunque determinanti, per capire se Pessina ripercorrerà le orme di Mancini e Politano oppure riuscirà al fotofinish a giocare gli Europei.