Pescara-Verona: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Pescara sfida il Verona nel ritorno della semifinale playoff di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Giuseppe Pillon sfida il di Alfredo Aglietti nella gara di ritorno della semifinale playoff di Serie B. Nella partita di andata al Bentegodi, le due squadre hanno pareggiato 0-0, per cui la qualificazione in finale resta aperta. Gli abruzzesi hanno un leggero vantaggio, avendo chiuso al 4° posto la stagione regolare con 55 punti, frutto di 14 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte, gli scaligeri sono invece arrivati quinti a quota 52 con un cammino di 13 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte.

Leonardo Mancuso è stato il miglior marcatore fra i biancazzurri in stagione con 19 goal in 35 presenze, mentre Giampaolo Pazzini con 10 reti in 24 presenze è stato il giocatore più prolifico fra i gialloblù. Per il Pescara si tratta della 3ª partecipazione ai moderni playoff. Nei due precedenti gli abruzzesi nel 2014-15 persero nella doppia finale con il in virtù del peggior piazzamento in classifica (1-1 e 0-0) dopo aver eliminato e Vicenza, ma nel 2015-16 furono promossi in battendo in finale il Novara (4-2 all'Adriatico e 0-2 al Piola) dopo aver superato il Trapani in semifinale (1-1 in sicilia e vittoria 2-0 al ritorno).

I Delfini furono in precedenza protagonisti degli spareggi anche negli Anni Settanta, quando nel 1976-77 conquistarono la promozione in Serie A classificandosi al 2° posto nel playoff a tre con e , mentre nel 1978-79 furono promossi grazie al successo per 2-0 nello spareggio in gara unica con il Monza.

Per quanto riguarda il Verona, gli scaligeri hanno preso parte ai moderni playoff di Serie B soltanto in un'altra occasione nella stagione 2011-12, quando furono estromessi dal Varese proprio nelle semifinali (1-1 al Bentegodi e sconfitta per 2-0 all'Ossola). Nel 1974-75, però, i veneti presero parte a un altro spareggio, e battendo il Catanzaro (1-0) furono promossi in Serie A.

QUANDO SI GIOCA PESCARA-VERONA

Pescara-Verona si giocherà domenica 26 maggio 2019 alle ore 21.00 allo Stadio Adriatico di Pescara. È possibile acquistare i biglietti della partita online sul circuito ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE PESCARA-VERONA IN TV E STREAMING

La gara di ritorno dei playoff di Serie B, Pescara-Verona, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Gli abbonati DAZN potranno seguire la partita su diversi dispositivi: ad esempio sui pc, sui tablet e sugli smartphone, oppure sulle smart compatibili con la app, o sul proprio televisore di casa collegandolo a un decoder Sky Q, ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 o attraverso dispositivi come Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Dopo il fischio finale l'evento sarà reso disponibile on demand, e i tifosi e gli appassionati 'su richiesta' potranno vedere il match integrale o soltanto gli highlights quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA-VERONA

Pillon potrebbe confermare per 10/11 la squadra che ha pareggiato la gara di andata al Bentegodi. Ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro, con Pinto in vantaggio su Del Grosso. A destra probabile conferma per Balzano, come per Scognamiglio e Bettella da centrali davanti al portiere Fiorillo. Davanti Mancuso sarà la punta centrale nel tridente, con Marras e Sottil esterni offensivi. A centrocampo Brugman sarà il regista, con Memushaj e Crecco mezzali.

Situazione simile anche per il tecnico del Verona Aglietti: Laribi in pole su Di Gaudio come esterno alto a sinistra nel tridente d'attacco con Matos e Di Carmine, favorito ancora una volta su Pazzini. A centrocampo, con Henderson e Gustafson, Danzi è in vantaggio su Colombatto per ricoprire il ruolo di mezzala sinistra. In difesa, con Silvestri fra i pali, Faraoni e Vitale saranno i terzini, e Dawidowicz ed Empereur comporranno la coppia centrale.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Scognamiglio, Bettella, Pinto; Memushaj, Brugman, Crecco; Marras, Mancuso, Sottil.

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Henderson, Gustafson, Danzi; Matos, Di Carmine, Laribi.