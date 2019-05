Pescara-Verona dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Pescara sfida il Verona nel ritorno della semifinale playoff di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Giuseppe Pillon sfida in casa il di Alfredo Aglietti nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. La vincente del confronto raggiungere in finale il di Roberto Venturato, che ha avuto la meglio sul nell'altra semifinale. Dopo lo 0-0 dell'andata al Bentegodi, gli abruzzesi, che hanno fatto in semifinale il loro ingresso nei playoff, hanno l'occasione di risolvere in casa il confronto.

I biancazzurri, essendosi piazzati al 4° posto nella stagione regolare con 55 punti, hanno dalla loro 2 risultati su 3, visto che si qualificherebbero anche in caso di pareggio, mentre gli scaligeri, piazzatisi al 5° posto con 52 punti, dovranno cercare il colpo fuori casa per continuare a inseguire la promozione.

Pillon potrebbe confermare la squadra dell'andata, con Mancuso supportato da Marras e Sottil nel tridente e ballottaggio fra Pinto e Del Grosso a sinistra. Aglietti è orientato alla conferma di Di Carmine come punta centrale, mentre a centrocampo dovrà sciogliere il dubbio fra Colombatto e Danzi per il ruolo di mezzala sinistra. In questa pagina tutte le informazioni su Pescara-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PESCARA-VERONA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Pescara-Verona DATA 26 maggio 2019, 21.00 DOVE Stadio Adriatico, Pescara ARBITRO Eugenio Abbattista TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO PESCARA-VERONA

Pescara-Verona si disputerà la sera di domenica 26 maggio 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Adriatico di Pescara.

La semifinale di ritorno dei playoff di Serie B, Pescara-Verona, sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN. La partita sarà visibile anche nelle moderne smart compatibili con la app e in tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ad un decoder Sky Q o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Oltre che in tv, gli abbonati DAZN potranno vedere la sfida Pescara-Verona in diretta streaming anche sul proprio pc, tablet o smartphone.

PESCARA-VERONA IN DIRETTA SU GOAL

Goal permetterà a chi lo vorrà di seguire la partita Pescara-Verona anche in diretta testuale. I lettori, collegandosi sul sito, avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal pre-partita al fischio finale.

Un unico dubbio per Pillon, che potrebbe riproporre in casa la stessa formazione andata in campo al Bentegodi. Il ballottaggio riguarda la fascia sinistra, con Del Grosso che insidia Pinto per partire titolare. A destra ci sarà nuovamente Balzano, con Bettella e Scognamiglio a comporre la coppia centrale davanti a Fiorillo. Nel tridente d'attacco Mancuso sarà affiancato da Marras e Sottil. A centrocampo Brugman sarà il regista, con Crecco e Memushaj ad agire da mezzali.

Anche Aglietti non dovrebbe apportare troppi cambi rispetto alla partita dell'andata. Davanti si va verso la conferma di Di Carmine (nuovamente favorito su Pazzini) centravanti nel tridente con Matos e Laribi. A centrocampo Colombatto e Danzi si giocano un posto come mezzala sinistra, visto che Zaccagni non ha recuperato. Tutto definito invece in difesa davanti al portiere Silvestri, con Faraoni e Vitale terzini e Dawidowicz ed Empereur a comporre la coppia centrale.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Bettella, Scognamiglio, Pinto; Crecco, Brugman, Memushaj; Marras, Mancuso, Sottil.

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Henderson, Gustafson, Danzi; Matos, Di Carmine, Laribi.