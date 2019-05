Pescara-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Pescara e Salernitana si giocano punti essenziali nell'ultima gara di campionato: i padroni di casa per i playoff, gli ospiti per evitare i playout.

I playoff non sono ancora matematici, ma il è veramente ad un passo dal raggiungimento. Dopo aver sperato inizialmente in una promozione diretta, la squadra abruzzese punta alle gare post torneo regolare per tornare in . Di fronte c'è però una a caccia di punti salvezza.

Se il Pescara sarebbe ai playoff con un solo punto nell'ultimo turno, la Salernitana si trova a dover scappare dalla zona calda e dai playout. A 38 punti rischia di seriamente di giocare la gara per non retrocedere e dovrà per forza ottenere punti. Con una vittoria sarebbe aritmeticamente salva.

In questa pagina tutte le informazioni su Pescara-Salernitana: dalle formazioni alle indicazioni su diretta tv e streaming.

PESCARA-SALERNITANA IN TV E STREAMING

PARTITA Pescara-Salernitana DATA 11 maggio 2019, ore 15 DOVE Stadio Adriatico, Pescara ARBITRO Luigi Nasca TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO PESCARA-SALERNITANA

Pescara-Salernitana si giocherà sabato 11 maggio 2019 alle ore 15: appuntamento allo Stadio Adriatico di Pescara.

Il match tra Pescara e Salernitana non avrà una copertura televisiva, ma sarà trasmesso solamente in grazie a DAZN.

DAZN trasmetterà dunque in diretta streaming Pescara-Salernitana . Il fondamentale match per i playoff di Seri B sarà trasmesso grazie all'utilizzo di diversi dispositivi: pc, tablet, smartphone e smart tramite l'app abilitata. Il servizio è disponibile anche su console (PlayStation 4, PS4Pro, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Scognamiglio, Perrotta, Del Grosso; Brugman, Memushaj, Bruno; Mancuso, Bellini, Sottil

SALERNITANA (3-4-1-2): Mical; Schiavi, Lopez, Mantovani; Casasola, Di Tacchio, Minala, Memmolla; Rosina; Calaiò; Djuric