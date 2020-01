Pescara-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Pescara sfida la Salernitana all'Adriatico nella 20ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Luciano Zauri sfida la di Gian Piero Ventura nella 20ª giornata del campionato di Serie B. Le due squadre si dividono l'11° posto in classifica a quota 26 punti, con un cammino identico di 7 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.

Nei 29 precedenti fra le due formazioni in Serie B, prevalgono i pareggi, 11, a fronte di 9 vittorie per parte. Il Pescara è reduce da una sconfitta, 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 giornate, i campani invece hanno collezionato 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 gare disputate.

Cristian Galano è il miglior marcatore dei biancazzurri nel torneo con 10 reti realizzate, mentre Sofian Kiyine, che non sarà della partita perché squalificato, è il giocatore più prolifico dei granata con un bottino di 7 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Pescara-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PESCARA-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO PESCARA-SALERNITANA

Pescara-Salernitana si giocherà il pomeriggio di domenica 19 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Adriatico di Pescara. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Daniele Minelli della sezione di Varese, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 30° confronto in Serie B fra le due formazioni.

La sfidasarà trasmessa in diretta da DAZN , che detiene i diritti della Serie B, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Marco Calabresi.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Pescara-Salernitana in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

Dopo il fischio finale, gli highlights della partita e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Zauri dovrebbe affidarsi al 4-3-2-1. Il vertice alto dell'albero di Natale sarà Maniero, supportato dal tandem di trequartisti Galano-Machín. In mediana la regia sarà affidata a Palmiero, con Busellato e Memushaj mezzali ai suoi lati. In difesa Zappa e Masciangelo saranno i terzini, con Drudi e Scognamiglio a comporre la coppia centrale davanti al portiere Fiorillo. Indisponibili per infortunio Campagnaro e Balzano in difesa, Chochev a centrocampo e Tumminello in attacco.

Ventura punterà sul classico 3-5-2 dei granata e dovrà far fronte alle pesanti assenze per squalifica di Kiyine, Di Tacchio e Karo, che si sommano alle indisponibilità per infortunio di Cerci e Mantovani. Davanti al portiere Micai, la linea a tre difensiva sarà guidata dall'esperto francese Heurtaux, con Migliorini e il polacco Jaroszynski al suo fianco. Centrocampo semi-rivoluzionato con gli inserimenti di Dziczek in regia, affiancato dalle due mezzali Akpa Akpro e Maistro, e di Cicerelli sulla corsia mancina, mentre Lombardi presidierà la fascia destra. Giannetti e Gondo infine potrebbero spuntarla su Jallow e Djuric per comporre il tandem offensivo.

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo; Busellato, Palmiero, Memushaj; Galano, Machín; Maniero.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Migliorini, Heurtaux, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Cicerelli; Giannetti, Gondo.