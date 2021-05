Pescara-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Salernitana va a Pescara per conquistare la promozione in Serie A: tutto sulle formazioni e su come seguire l'incontro in tv e streaming.

PESCARA-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Pescara-Salernitana

Pescara-Salernitana Data: 10 maggio 2021

10 maggio 2021 Orario: 14.00

14.00 Canale tv: DAZN e Rai Sport

e Streaming: DAZN e sito Rai Sport

A Pescara si decide tutto. Salernitana o Monza: la Serie B è pronta a decretare la seconda formazione promossa in A dopo l'imprendibile Lecce. Favoritissimi i campani, ai quali basterà una semplice vittoria per tornare nella massima serie 22 anni dopo la retrocessione del 1999.

Segui Pescara-Salernitana in diretta streaming su DAZN

La Salernitana ha 66 punti, due in più rispetto al Monza, impegnato in casa nel derby contro il Brescia; il Pescara è invece penultimo e, da sabato pomeriggio, è matematicamente retrocesso in Serie C in compagnia della Reggiana, dopo essersi salvato meno di un anno fa grazie al doppio spareggio vincente contro il Perugia.

Se il Pescara non ha dunque nulla da chiedere a un campionato estremamente deludente, la Salernitana ha la promozione nelle proprie mani. La formazione di Castori ha però perso entrambi gli scontri diretti contro il Monza e dunque, in caso di pareggio all'Adriatico e di contemporanea vittoria dei brianzoli contro il Brescia, con conseguente arrivo finale a pari punti, ad andare in A sarebbero Balotelli e compagni.

La gara d'andata tra Salernitana e Pescara si è disputata allo stadio Arechi di Salerno lo scorso 23 gennaio, e ha visto i campani prevalere per 2-0 grazie a due reti realizzate nel primo tempo: la prima da Gondo, la seconda da Cicerelli.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente su Pescara-Salernitana: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO PESCARA-SALERNITANA

Pescara-Salernitana si giocherà nel pomeriggio di lunedì 10 maggio 2021 allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, con calcio d'inizio in programma alle ore 14. La gara tra la formazione di Gianluca Grassadonia e quella di Fabrizio Castori (ancora positivo al Covid, dunque in panchina siederà nuovamente il suo vice, Riccardo Bocchini) si disputerà in contemporanea con tutte le altre sfide del 38° e ultimo turno di Serie B.

Pescara-Salernitana, gara valida per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie B, sarà trasmessa in diretta tv da DAZN, che detiene i diritti del torneo. Il match sarà visibile dagli abbonati tramite una moderna smart tv scaricando l'app della piattaforma, ma anche utilizzando una console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S, Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), o ancora tramite dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La gara tra Pescara e Salernitana sarà inoltre visibile in diretta tv e in chiaro su Rai Sport, che ha scelto proprio il possibile match promozione tra le 10 partite della giornata in programma lunedì 10 maggio in contemporanea.

Gli abbonati potranno seguire Pescara-Salernitana in diretta streaming grazie a DAZN . Sarà sufficiente scaricare l'app dedicata, oppure collegarsi al sito della piattaforma, in entrambi i casi utilizzando dispositivi come pc, smartphone o tablet.

L'alternativa è quella di seguire Pescara-Salernitana in diretta streaming sul sito di Rai Sport.

Da capire come si schiererà il Pescara, già retrocesso matematicamente. Grassadonia è senza lo squalificato Scognamiglio e potrebbe accentrare la posizione di Guth, con l'inserimento sulla fascia destra della difesa di Bellanova. In mezzo al campo Omeonga, uno tra Valdifiori e Busellato e infine Machin, mentre in attacco potrebbero essere confermati Vokic, Odgaard e Capone.

Un'assenza sicura anche per la Salernitana: quella di Coulibaly, ammonito contro l'Empoli e squalificato per somma di gialli. Dentro Schiavone al suo posto. Veseli, colpito a uno zigomo venerdì, non dovrebbe aver problemi a recuperare e a giocare dall'inizio. In attacco ci sarà ancora la coppia Tutino-Gondo, con Djuric possibile subentrante a partita in corso.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Bellanova, Guth, Volta, Masciangelo; Omeonga, Valdifiori, Machin; Vokic, Odgaard, Capone.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Casasola, Schiavone, Capezzi, Di Tacchio, Jaroszynski; Tutino, Gondo.