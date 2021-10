Il Pescara ospita la Reggiana nella 7ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PESCARA-REGGIANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Pescara di Gaetano Auteri sfida la capolista Reggiana di Aimo Diana nel big match della 7ª giornata del Girone C di Serie C.

Gli abruzzesi sono terzi in classifica con 12 punti, frutto di 3 vittorie e 3 pareggi, e distano 2 punti dalla vetta, occupata proprio dagli emiliani, che hanno collezionato finora 14 punti con un cammino di 4 vittorie e 2 pareggi. Entrambe le squadre sono finora imbattute, e con un successo i padroni di casa supererebbero gli ospiti in graduatoria.

Pescara e Reggiana si sono affrontate 30 volte in gare ufficiali nella loro storia, con un bilancio che sorride ampiamente ai biancazzurri di 16 vittorie, 7 pareggi e 7 affermazioni della squadra granata.

I delfini sono reduci da una vittoria e 2 pareggi nelle ultime 3 giornate, mentre gli emiliani arrivano da 3 vittorie consecutive che li hanno portati al vertice della graduatoria.

Luca Clemenza è il miglior marcatore del Pescara con 3 goal realizzati, stesso bottino di Samuele Neglia, il calciatore più prolifico della Reggiana. In questa pagina tutte le informazioni su Pescara-Reggiana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PESCARA-REGGIANA

Pescara-Reggiana si disputerà il pomeriggio di domenica 3 ottobre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Adriatico di Pescara. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 31ª in gare ufficiali fra le due formazioni, è previsto alle ore 17.30.

Il big match di Serie C, Pescara-Reggiana, sarà trasmesso in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite, numero 485 del digitale terrestre). La visione della partita sulla piattaforma satellitare sarà disponibile per gli abbonati del pacchetto Sky Calcio.

La gara sarà inoltre trasmessa in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, attraverso l'applicazione dedicata, anche sulle smart tv di ultima generazione.

Mediante Eleven Sports e Sky Go sarà possibile vedere Pescara-Reggiana in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando le rispettive applicazioni, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforme.

La gara di Serie C sarà inoltre disponibile alla visione su NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, per tutti gli utenti che avranno acquistato il pass Sport.

Auteri si affiderà al 3-4-3 degli abruzzesi. Davanti, nel tridente offensivo, Franco Ferrari potrebbe rilevare De Marchi come centravanti, con Clemenza e Marilungo esterni offensivi ai suoi lati. A centrocampo Memushaj e Rizzo saranno i due interni, con Cancellotti a destra e Rasi a sinistra. La difesa a tre, davanti al portiere Di Gennaro, sarà composta da Illanes, Drudi e Frascatore.

Modulo speculare per Diana, che dovrebbe preferirlo all'ipotesi 3-5-2. Fra i pali agirà Venturi, mentre la linea difensiva sarà formata da Laezza, Rozzio e Luciani. Guglielmotti e Anastasio presidieranno le due fasce, con Fausto Rossi e Sciaudone centrocampisti centrali. Davanti tridente con Lanini centravanti e Rosafio e Neglia esteri alti.

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Illanes, Drudi, Frascatore; Cancellotti, Memushaj, Rizzo, Rasi; Clemenza, Ferrari, Marilungo.

REGGIANA (3-4-3): Venturi; Laezza, Rozzio, Luciani; Guglielmotti, F. Rossi, Sciaudone, Anastasio; Rosafio, Lanini, Neglia.