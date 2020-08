Pescara-Perugia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Andata del playout di Serie B tra Pescara e Perugia: tutto sulle formazioni e le indicazioni su come seguire la gara in tv e streaming.

PESCARA-PERUGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 10 agosto 2020

10 agosto 2020 Orario: 21.00

- Streaming: DAZN

Non solo i playoff ad infiammare la Serie B: spazio anche per il playout tra Pescara e Perugia, rispettivamente quartultima e quintultima del campionato regolare da poco conclusosi.

Sfida divenuta ufficiale con la conferma dei due punti di penalizzazione inflitti al Trapani, che quindi retrocede direttamente in Serie C nonostante il ricorso presentato negli scorsi giorni.

Andata in Abruzzo, ritorno in Umbria quattro giorni più tardi: in caso di parità nei 180 minuti, considerato che entrambe le squadre hanno totalizzato lo stesso numero di punti (45), si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Sia abruzzesi che umbri sono reduci da recenti cambi d'allenatore: Sottil ha preso il posto di Legrottaglie, Oddo è stato richiamato dopo il precedente esonero in sostituzione di Cosmi, senza però riuscire ad ottenere la salvezza diretta.

Il presidente perugino Santopadre ha confermato Oddo dopo essere stato tentato dall'idea di un nuovo allontanamento: Colantuono e, soprattutto, Novellino hanno rifiutato l'incarico, 'concedendo' di fatto un'altra possibilità al campione del mondo 2006.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Pescara-Perugia: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO PESCARA-PERUGIA

Pescara-Perugia si disputerà lunedì 10 agosto 2020 allo stadio 'Adriatico' di Pescara. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.

La partita tra Pescara e Perugia sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN che detiene i diritti per il campionato di Serie B. Appuntamento sul sito www.dazn.com/it.

Pescara-Perugia sarà visibile in diretta su DAZN, tramite il proprio pc (collegandosi al sito) o l'applicazione scaricabile su una smart tv, su PlayStation 4 o Xbox, o su dispositivi portatili come smartphone e tablet.

Se non si possiede un televisore smart si può rimediare collegandolo ad un supporto come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi darà ogni aggiornamento su Pescara-Perugia con la consueta diretta testuale presente sul sito: dal prepartita al racconto dettagliato dell'incontro con le azioni più importanti.

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Bettella, Del Grosso, Drudi; Zappa, Memushaj, Busellato, Palmiero, Crecco; Galano, Maniero.

PERUGIA (4-3-3): Vicario; Mazzocchi, Sgarbi, Angella, Falasco; Dragomir, Carraro, Falzerano; Falcinelli, Iemmello, Melchiorri.