Pescara-Gubbio dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PESCARA-GUBBIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Pescara-Gubbio

Data: 4 maggio 2022

Orario: 20.30

Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports, OneFootball

I lunghi playoff di Serie C proseguono con il secondo turno. Allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara si affrontano i padroni di casa abruzzesi e il Gubbio. Si tratta ancora una volta di una gara unica, senza ritorno: chi vince approda al primo turno della fase nazionale, chi perde dovrà rimandare alla prossima stagione ogni sogno di gloria. Al Pescara, giunto davanti al Gubbio durante al stagione regolare, basterà anche un pari.

Il Pescara è arrivato al secondo turno dei playoff grazie a un sofferto pareggio interno contro la Carrarese. Agli abruzzesi è servita una doppietta di Cernigoi per strappare il 2-2 contro i toscani, che fino a una decina di minuti dalla fine conducevano per 2-1 in trasferta. Al Pescara è così bastato il pareggio grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare.

Il Gubbio, invece, ha avuto la meglio nel primo turno sulla Lucchese grazie a una rete messa a segno in extremis da Arena. Agli umbri, allo stesso modo, sarebbe comunque bastato anche lo 0-0 in virtù del miglior posizionamento nella regular season rispetto ai rossoneri toscani.

Di seguito tutte le informazioni su Pescara-Gubbio, gara valida per il secondo turno dei playoff di Serie C.

ORARIO PESCARA-GUBBIO

Pescara-Gubbio si giocherà in gara unica nella serata di mercoledì 4 maggio 2022. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 20.30. Il palcoscenico sarà l'Adriatico-Cornacchia di Pescara, in quanto i biancazzurri hanno concluso la stagione regolare davanti agli avversari.

DOVE VEDERE PESCARA-GUBBIO IN TV

Pescara-Gubbio sarà trasmessa Eleven Sports e sarà visibile in diretta tv, previo abbonamento, scaricando l'app della piattaforma su un televisore abilitato.

L'alternativa, per gli abbonati, è quella di assistere a Pescara-Gubbio su Sky Sport, in particolare sul canale numero 252 del satellite.

PESCARA-GUBBIO IN DIRETTA STREAMING

Pescara-Gubbio sarà visibile anche in diretta streaming, sempre su Eleven Sports e sempre tramite abbonamento: in questo caso, però, sarà necessario o accedere al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi mobili come pc, smartphone o tablet.

Per vedere Pescara-Gubbio in diretta streaming si potrà anche utilizzare l'app SkyGo (per gli abbonati a Sky) oppure la piattaforma OneFootball. che mette a disposizione la partita in pay-per-view.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA-GUBBIO

PESCARA (4-3-2-1): Sorrentino; Zappella, Illanes, Ingrosso, Veroli; Pompetti, De Risio, Pontisso; Clemenza, D’Ursi; Cernigoi. All. Zauri

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Formiconi, Redolfi, Signorini, Di Noia; Malaccari, Cittadino, Bulevardi; Arena, Spalluto, Magni. All. Torrente