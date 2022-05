Pescara-Feralpisalò dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PESCARA-FERALPISALÒ: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Pescara-Feralpisalò

Pescara-Feralpisalò Data: 8 maggio 2022

8 maggio 2022 Orario: Da comunicare

Da comunicare Canale tv: Eleven sports

Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Sarà il Feralpisalò l'avversario del Pescara nel primo turno dei playoff di Serie C. L'urna di Firenze ha stabilito che i 'Delfini' affronteranno la squadra di Vecchi nel doppio confronto che mette in palio il pass per il turno successivo.

Dopo aver chiuso al quinto posto nel Girone B, il Pescara di Luciano Zauri accoglie allo stadio 'Adriatico - Giovanni Cornacchia, la Feralpisalò di Stefano Vecchi, ex allenatore dell'Inter Primavera e vincitore dello scudetto con la formazione giovanile nerazzurra, terza nel Girone A alle spalle di Sudtirol e Padova.

La Feralpisalò ha ottenuto il pass per la fase nazionale dei playoff grazie al terzo posto nel Girone A, alle spalle di Sudtirol e Padova. La formazione allenata da Vecchi si presenta alla sfida d'andata con alle spalle cinque risultati positivi di fila e non perde dallo scorso 20 marzo.

Il Pescara è reduce da cinque risultati utili di fila, con due vittorie e tre pareggi di fila, di cui gli ultimi due nei playoff. I 'Delfini' di Zauri hanno pareggiato 2-2 prima contro la Carrarese e poi contro il Gubbio, conquistando l'accesso al primo turno alla fase nazionale in virtù della miglior posizione in classifica al termine della regular season.

Il regolamento dei playoff del primo turno nazionale prevede un doppio confronto con gare di andata e ritorno tra domenica 8 maggio e giovedì 12 maggio.

In questa pagina troverete tutto su Pescara-Feralpisalò: dalle ultime relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PESCARA-FERALPISALÒ

La sfida tra Pescara e Feralpisalò, valida per il primo turno dei playoff di Serie C, è in programma domenica 8 maggio 2022 allo stadio "Adriatico - Giovanni Cornacchia" di Pescara. Non è stato comunicato l'orario del calcio d'inizio.

DOVE VEDERE PESCARA-FERALPISALÒ IN TV

È possibile seguire in TV la partita tra Feralpisalò e Pescara su Eleven Sports: una volta attivato l'abbonamento, la gara sarà visibile tramite una moderna Smart TV compatibile con l'app dedicata. Sarà poi necessario accedere con i propri dati e selezionare l'evento.

PESCARA-FERALPISALÒ IN DIRETTA STREAMING

Pescara-Feralpisalò verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, da PC o notebook, smartphone o tablet. Basterà scaricare l'app dedicata o accedere al sito tramite i propri dati.

Un'alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA-FERALPISALÒ

PESCARA (4-3-2-1) Sorrentino; Zappella, Drudi, Ingrosso, Veroli; Pompetti, De Risio, Pontisso; Clemenza, D’Ursi; Cernigoi. All. Zauri

FERALPISALO' (4-3-1-2): Liverani; Salines, Damonte, Bacchetti, Brogni; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Di Molfetta; Miracoli, Luppi. All. Vecchi