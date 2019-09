Pescara-Crotone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Pescara ospita il Crotone nell'anticipo della 6ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Luciano Zauri sfida il di Giovanni Stroppa nell'anticipo del venerdì della 6ª giornata del campionato di Serie B. Gli abruzzesi sono al 9° posto in classifica con 7 punti, frutto di 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, i calabresi si trovano in 8ª posizione con 8 punti e un cammino di 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

Segui Pescara-Crotone in diretta streaming su DAZN

Sono 20 i precedenti fra i biancazzurri e i pitagorici nel campionato di Serie B: il Pescara prevale con 9 successi a fronte degli 8 del Crotone e dei 3 pareggi. La squadra di Zauri arriva da una sconfitta esterna contro il , mentre quella di Stroppa nel turno infrasettimanale ha superato 2-0 in casa la Stabia.

Cristian Galano è il miglior marcatore degli abruzzesi con 3 goal, Simy è invece il giocatore più prolifico dei calabresi con 2 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Pescara-Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PESCARA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Pescara-Crotone

Pescara-Crotone Data: 27 settembre 2019

27 settembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN e Rai Sport

DAZN e Rai Sport Streaming: DAZN e Rai Play

ORARIO PESCARA-CROTONE

Pescara-Crotone si disputerà la sera di venerdì 27 settembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Adriatico di Pescara. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21.00. La partita, che sarà diretta dal signor Alessandro Prontera della sezione di , sarà la 21ª fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

L'anticipo Pescara-Crotone sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Pordenone-Crotone sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Per gli utenti abbonati a Sky sarà inoltre possibile vedere la partita in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Mancini, con il supporto del commento tecnico di Stefan Schwoch.

La partita Pescara-Crotone sarà inoltre trasmessa in tv in chiaro dalla Rai sul canale Rai Sport (numero 57 HD del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 20.45.

Gli abbonati DAZN avranno anche l'opportunità, se lo vorranno, di seguire la partita Pescara-Crotone in diretta streaming sul proprio pc o su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare l'applicazione per device iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Tutti gli altri potranno seguire il match in diretta streaming in chiaro su Rai Play, la piattaforma streaming della Rai.

Zauri si affiderà al 4-3-3. Al centro del tridente d'attacco agirà Maniero, che rileverà Brunori, e ai suoi lati agiranno Galano e Cisco, quest'ultimo in vantaggio su Di Grazia. Sulla mediana si rivedrà dal 1' l'albanese Memushaj accanto al playmaker Kastanos e ai Machín. Fra i pali ci sarà Fiorillo. In difesa ballottaggio al centro fra Bettella e Campagnaro, mentre a sinistra torna Del Grosso, pienamente recuperato dall'infortunio, e rileverà Masciangelo. Diversi gli infortunati che non potranno essere della partita, fra questi anche Tumminello, Balzano e Palmiero.

Stroppa dovrebbe schierare i pitagorici con il 3-5-1-1. Difesa scolpita, con Golemic, Marrone e Gigliotti che comporranno la linea a tre davanti al portiere Cordaz. A centrocampo Molina e Mazzotta saranno gli esterni, con Barberis confermato in regia, così come Benali e Zanellato come mezzali. In attacco Simy sarà il centravanti, con il brasiliano Junior Messias a supporto sulla trequarti. Fra gli indisponibili spiccano i difensori Spolli, Cuomo e Curado.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Zappa, Bettella, Scognamiglio, Del Grosso; Memushaj, Kastanos, Machín; Galano, Maniero, Cisco.

CROTONE (3-5-1-1): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta; J. Messias; Simy.