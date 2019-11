Il Pescara scherza: "Cristiano Ronaldo ha tirato dritto per indossare la nostra maglia"

Su twitter il club di Serie B ha cavalcato l'onda del caso Ronaldo: "Si è reso conto di aver indossato la maglia sbagliata".

Social scatenati, creatori di meme sulla cresta dell'onda per quanto accaduto allo Stadium, con Cristiano Ronaldo che ha lasciato il terreno di gioco senza passare dalla panchina. E abbandonando lo stadio qualche minuto prima del termine della gara contro il .

Tutti si chiedono perché #Ronaldo è andato dritto negli spogliatoi. Semplice: si è reso conto di aver indossato la 👕 "sbagliata" 🐬😎😜#AmoPescara | #BiancAzzurri pic.twitter.com/WZx0XyL5WW — Calcio (@PescaraCalcio) November 11, 2019

Anche le squadre avversarie ci hanno scherzato su. Dopo aver fatto divertire il web riguardo l'ingaggio di Ibrahimovic, il Pescara fa nuovamente parlare di sè mostrando Cristiano Ronaldo con la casacca del team abruzzese, in piena lotta per tornare in .

Su Twitter, infatti, il Pescara ha dato la personale spiegazione su Cristiano Ronaldo:

"Tutti si chiedono perché Ronaldo è andato dritto negli spogliatoi. Semplice: si è reso conto di aver indossato la maglia sbagliata".

Ed ecco dunque Cristiano Ronaldo con la maglia del Pescara. Fantascienza, in attesa magari che i due si incontrino su un campo di Serie A nella prossima stagione: la formazione di Luciano Zauri è del resto quarta in Serie B, ad appena sei punti dalla vetta.

L'incontro con Ronaldo può essere possibile. L'ingaggio da parte del Pescara forse un po' meno...