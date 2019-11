Pescara-Cremonese dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Pescara ospita la Cremonese nell'anticipo della 13ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Luciano Zauri sfida la di Marco Baroni nell'anticipo della 13ª giornata di Serie B. Gli abruzzesi sono quarti in classifica assieme a e Pordenone a quota 19 punti, con un cammino di 6 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte, i lombardi si trovano al 15° posto con 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Nei 24 precedenti disputati in Serie B fra le due squadre, i biancazzurri conducono con 10 successi a fronte di 7 pareggi e 7 affermazioni grigiorosse. Il Delfino è reduce da 3 vittorie nelle ultime 4 giornate, mentre i lombardi hanno rimediato un pareggio, 2 sconfitte consecutive e una vittoria sulla nelle ultime 4 gare disputate.

Cristian Galano è il miglior marcatore del Pescara con 7 reti realizzate, Vasile Mogos, Simone Palombi e Danilo Soddimo sono invece i giocatori più prolifici della formazione grigiorossa con 2 goal segnati a testa. La partita sarà anche il confronto fra i fratelli Ciofani: Matteo, difensore classe 1988, milita infatti nella squadra di Zauri, mentre Daniel, attaccante classe 1985, è uno dei punti di forza di quella di Baroni. In questa pagina tutte le informazioni su Pescara-Cremonese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PESCARA-CREMONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO PESCARA-CREMONESE

Pescara-Cremonese si disputerà la sera di venerdì 22 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Adriatico di Pescara. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Riccardo Ros di Pordenone, è previsto per le ore 21.00. Sarà il 25° confronto in Serie B fra le due formazioni.

L'anticipo Pescara-Cremonese sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà supportato dal commento tecnico di Alessandro Budel.

Pescara- sarà trasmessa in tv in chiaro dalla Rai su Rai Sport (canali 57 HD e 58 del digitale terrestre), con collegamento a partire dalle 20.40.

I clienti DAZN avranno la possibilità di seguire Pescara-Cremonese in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, per un massimo di 6 dispositivi di cui in contemporanea, scaricando l'apposita app e successivamente avviandola e selezionando la gara dal palinsesto.

Per tutti ci sarà inoltre l'oportunità di seguire Pescara-Cremonese in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma della Rai, Rai Play, e sul sito di Rai Sport.

Zauri dovrebbe affidarsi al 4-3-2-1 e farà i conti con le assenze di Tumminello e Di Grazia in attacco, di Palmiero e Chochev a centrocampo, di Balzano sulla fascia sinistra e di Fiorillo fra i pali, tutti ai box per infortunio. Borrelli sarà il vertice alto dell'albero di Natale con Machín e Galano a supporto sulla trequarti. In mediana Memushaj agirà da playmaker, con Busellato e Crecco mezzali ai suoi lati. In porta ci sarà Kastrati, davanti a lui una linea a quattro difensiva con Matteo Ciofani e Masciangelo esterni bassi e Bettella e Scognamiglio a comporre la coppia centrale.

Baroni risponderà con il 3-4-2-1 e dal canto suo dovrà fare a meno di Gustafson e Deli a centrocampo e di Piccolo in attacco. Davanti al portiere Agazzi, la difesa a tre sarà composta da Bianchetti, Caracciolo e Terranova. La folta linea mediana vedrà invece Mogos e Migliore agire sulle due fasce, con Castagnetti in regia e Kingsley e Valzania mezzali. In attacco coppia d'esperienza composta da Daniel Ciofani e Ceravolo, con trascorsi per entrambi in .

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati; M. Ciofani, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo; Busellato, Memushaj, Crecco; Machín, Galano; Borrelli.

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Bianchetti, Caracciolo, Terranova; Mogos, Kingsley, Castagnetti, Valzania, Migliore; D. Ciofani, Ceravolo.