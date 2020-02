Pescara-Cosenza dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Pescara sfida in casa il Cosenza nel Monday Night del 22° turno di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Nicola Legrottaglie sfida il di Piero Braglia nel Monday Night del 22° turno di Serie B. Gli abruzzesi sono dodicesimi in classifica con 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, i calabresi si trovano al terzultimo posto con 20 punti e un cammino di 4 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte.

Le due formazioni si sono affrontate 27 volte in Serie B, con una prevalenza dei pareggi, ben 15, a fronte di 9 successi biancazzurri e di 3 sole vittorie dei rossoblù.

Il Pescara viene da 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 4 giornate, il Cosenza invece ha collezionato una vittoria e 3 sconfitte di fila nelle ultime 4 gare disputate.

Cristian Galano è il miglior marcatore del Pescara con 11 goal, il francese Emmanuel Riviere è invece il bomber del Cosenza con 7 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Pescara-Cosenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PESCARA-COSENZA

Pescara-Cosenza si disputerà la sera di lunedì 3 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Adriatico di Pescara. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini, è previsto per le ore 21.00. Sarà il 28° confronto in Serie B fra le due formazioni.

Il posticipo Pescara-Cosenza sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Pescara-Cosenza sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Marco Calabresi con il commento tecnico di Stefan Schwoch.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di vedere il posticipo Pescara-Cosenza in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto.

Conclusa la partita, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Legrottaglie dovrebbe affidarsi a un 3-5-1-1. Fra i pali ci sarà Fiorillo, davanti a lui una difesa a tre con Bettella, Drudi e Scognamiglio. In mediana Zappa e Del Grosso saranno i due esterni, con Memushaj e Melegoni mezzali e Palmiero in cabina di regia. Davanti Galano alle spalle dell'unica punta Maniero. Lunga la lista degli indisponibili, con Pucciarelli, Busellato, Di Grazia, Tumminello, Chochev, Di Grazia, Campagnaro e Balzano a riempire l'infermeria degli abruzzesi.

Braglia punterà sul consueto 3-5-2, con Asencio e Riviere a comporre il tandem d'attacco. A centrocampo Casasola e D'Orazio dovrebbero presidiare le due fasce, con Kanouté playmaker e Bruccini e Sciaudone ad agire da mezzali. Nella difesa a tre davanti al portiere Perina, out per infortunio Legittimo, ci saranno Capela, Schiavi e Idda.

PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo; Bettella, Drudi, Scognamiglio; Zappa, Memushaj, Palmiero, Melegoni, Del Grosso; Galano; Maniero.

COSENZA (3-5-2): Perina; Capela, Schiavi, Idda; Casasola, Bruccini, Kanouté, Sciaudone, D'Orazio; Asencio, Riviere.