Pescara-Chievo dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Pescara ospita il Chievo nel lunch match della 19ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Luciano Zauri sfida il di Michele Marcolini nel lunch match della 19ª giornata del campionato di Serie B. Gli abruzzesi e i veneti si dividono il 10° posto in classifica con 25 punti: per i biancazzurri un cammino di 7 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, per i gialloblù di 6 vittorie, 7 pareggi e 5 k.o.

Segui Pescara-Chievo in diretta streaming su DAZN

Nei 14 precedenti in Serie B fra le due squadre il Pescara conduce con 6 vittorie, 6 pareggi e 2 affermazioni del Chievo. In particolare, i veneti hanno vinto il primo e l'ultimo confronto, con uno 0-2 risalente al 22 aprile 2001, quando la squadra guidata in panchina da Gigi Delneri si impose con i goal di Corradi e Federico Cossato.

Il Pescara è reduce da 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 4 giornate, mentre il Chievo ha collezionato una vittoria, 2 sconfitte, inclusa quella del Boxing Day contro la capolista , e un pareggio.

Cristian Galano è il miglior marcatore dei biancazzurri con 10 goal realizzati, mentre Riccardo Meggiorini e Filip Djordjevic, autori di 4 reti ciascuno, sono i giocatori più prolifici della squadra gialloblù. In questa pagina tutte le informazioni su Pescara-Chievo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PESCARA-CHIEVO

Pescara-Chievo si disputerà la mattina di domenica 29 dicembre 2019 alle ore 12.30 nel palcoscenico dello Stadio Adriatico di Pescara. La partita, che sarà arbitrata dal signor Niccolò Baroni della sezione di Firenze, sarà la 15ª in Serie B fra le due formazioni.

Il lunch match Pescara-Chievo sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti del campionato di Serie B, e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Gabriele Giustiniani, con il commento tecnico di Stefan Schwoch.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di seguire Pescara-Chievo in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android.

Dopo il fischio finale gli highlights della partita e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Zauri dovrebbe confermare a livello tattico il 4-3-2-1. Davanti Maniero agirà da centravanti, supportato sulla trequarti da Machín e Galano. A centrocampo la regia potrebbe essere affidata a Palmiero, con Busellato e Memushaj mezzali. In difesa, davanti al portiere Kastrati, Matteo Ciofani e Del Grosso saranno i due terzini, con Scognamiglio e Drudi a comporre la coppia centrale.

Marcolini dovrà rinunciare davanti allo squalificato Meggiorini: per sostituirlo Pucciarelli è in vantaggio sul colombiano Ceter. In coppia con l'ex dovrebbe esserci il serbo Djordjevic. A centrocampo ballottaggio in regia fra Salvatore Esposito e Di Noia, con Segre e Garritano mezzali. Fra i pali Nardi potrebbe essere confermato a discapito di Semper, con Dickmann e Cotali esterni bassi e Vaisanen e Rigione al centro della linea difensiva a quattro.

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati; M. Ciofani, Scognamiglio, Drudi, Del Grosso; Busellato, Palmiero, Memushaj; Machín, Galano; Maniero.

CHIEVO (4-3-1-2): Nardi; Dickmann, Vaisasen, Rigione, Cotali; Segre, S. Esposito, Garritano; Vignato; Pucciarelli, Djordjevic.