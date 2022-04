Pescara-Carrarese dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PESCARA-CARRARESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Pescara-Carrarese

• Data: domenica 1 maggio 2022

• Orario: 16:00

• Canale TV: Eleven Sports, Rai Sport (numero 57 del digitale terrestre)

• Streaming: Eleven Sports, sito Rai Sport, OneFootball

Finito il campionato, in Serie C si apre la stagione dei playoff. Il Pescara punta alla promozione ma per farlo deve superare l'ostacolo Carrarese.

Gli abruzzesi hanno chiuso il campionato in quinta posizione a 65 punti, ben 20 in più dei toscani che hanno ottenuto l'ultimo posto utile per partecipare al playoff promozione.

L'ultimo incontro tra le due squadre risale al 2 febbraio 2022 ed è terminato con il risultato di 1-1, mentre nel girone d'andata il Pescara è riuscito a vincere 2-1 in casa della Carrarese.

Tutto sulla gara tra Pescara e Carrarese, valida per il primo turno dei playoff di Serie C: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO PESCARA-CARRARESE

La partita dei playoff di Serie C tra Pescara e Carrarese si giocherà domenica 1 maggio allo stadio Adriatico Giovanni Cronacchia di Pescara. Fischio d'inizio alle ore 16:00.

DOVE VEDERE PESCARA-CARRARESE IN TV

La sfida tra Pescara e Carrarese è visibile in tv su Rai Sport, al canale numero 57 del digitale terrestre. L'alternativa è rappresentata da Eleven Sports, scaricando l'app della piattaforma sulle moderne Smart TV.

PESCARA-CARRARESE IN DIRETTA STREAMING

La diretta streaming della partita tra Pescara e Carrarese sarà disponibile su Eleven Sports, collegandosi al sito della piattaforma da pc fisso o da smartphone e tablet.

L'articolo prosegue qui sotto

Le alternative sono rappresentate dal sito di Rai Sport e da OneFootball, che trasmetterà la partita in pay-per-view.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA-CARRARESE

PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino; Cancellotti, Drudi, Ingrosso, Nzita; Pompetti, De Risio, Pontisso; Clemenza, D'Ursi; Ferrari. All. Zauri

CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel; Semprini, Rota, Marino, Khailoti; Battistella, Pasciuti, Foresta; Bramante; Doumbia, Giannetti. All. Baldini