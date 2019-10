Pescara-Benevento dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Pescara sfida il Benevento nella 9ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Luciano Zauri sfida in casa il capolista di Pippo Inzaghi nella 9ª giornata del campionato di Serie B. Gli abruzzesi sono tredicesimi in classifica assieme al Pisa con 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, i sanniti guidano la graduatoria imbattuti con 18 punti e un cammino con 5 vittorie e 3 pareggi.

Segui Pescara-Benevento in diretta streaming su DAZN

Assoluto equilibrio negli unici 2 precedenti fra le due formazioni in Serie B, con un successo per parte. I biancazzurri puntano a risollevarsi dopo aver rimediato 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 3 giornate, mentre i giallorossi campani hanno collezionato 2 pareggi e 2 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare.

Cristian Galano è il miglior marcatore degli abruzzesi con 4 reti, Oliver Kragl e Samuel Armenteros sono i giocatori più prolifici dei sanniti con 2 goal segnati a testa. In questa pagina tutte le informazioni su Pescara-Benevento: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PESCARA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Pescara-Benevento

Pescara-Benevento Data: 26 ottobre 2019

26 ottobre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO PESCARA-BENEVENTO

Pescara-Benevento si disputerà il pomeriggio di sabato 26 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Adriatico di Pescara. Il fischio d'inizio del match, che sarà diretto dal signor Niccolò Baroni della sezione di Firenze, è in programma per le ore 15.00.

La sfida Pescara-Benevento sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv e su tutti i televisori collegati a un decoder PlayStation 4 o Xbox X (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Pescara-Benevento sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati all'emittente satellitare potranno comunque guardare la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Riccardo Mancini.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di seguire la sfida Pescara-Benevento in diretta streaming sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo invece bisognerà scaricare la app e installarla, quindi avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Al termine del match gli highlights e l'evento integrale sarà resp disponibile per la visione on demand.

Nuovo probabile cambio di modulo per gli abruzzesi, con il tecnico Luciano Zauri che potrebbe optare per il 4-3-2-1. Da vertice alto dell'Albero di Natale agirà Borrelli, con Galano e Machín trequartisti alle sue spalle. A centrocampo la regia sarà affidata a Palmiero, con Busellato e Memushaj mezzali. In difesa, davanti al portiere Fiorillo, la linea difensiva dovrebbe vedere Matteo Ciofani a destra, Masciangelo a sinistra e al centro la coppia formata da Bettella e Scognamiglio.

Pippo Inzaghi confermerà invece il suo 4-4-2 e dovrà rinunciare a Tello sull'out di sinistra di centrocampo. Al suo posto fiducia a Improta, in vantaggio su Kragl, con Roberto Insigne a destra e Viola ed Hetemaj in mezzo al campo. In difesa Maggio e Letizia potrebbero agire da esterni bassi, mentre Tuia e Caldirola comporranno la coppia centrale. Davanti Sau dovrebbe essere preferito ad Armenteros come partner di Coda.

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; M. Ciofani, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo; Busellato, Palmiero, Memushaj; Galano, Machín; Borrelli.

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Letizia; R. Insigne, Viola, Hetemaj, Improta; Sau, Coda.