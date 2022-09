Pescara-Avellino: dove vederla: Eleven Sports, Rai, Sky o One Football? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inizia la Serie C di Pescara e Avellino: le info sulle formazioni e sulla diretta tv e streaming della partita.

PESCARA-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Pescara-Avellino

Pescara-Avellino Data: 4 settembre 2022

4 settembre 2022 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

Dopo il rinvio del calcio d'inizio causato dalla necessità di riguardare sotto la lente d'ingrandimento le situazioni di Teramo e Campobasso, la Serie C è finalmente pronta a tornare nella quotidianità dei tifosi.

Fari puntati, in particolare, sul girone C: la prima giornata ci offre subito un piatto niente male, con Pescara ed Avellino a giocare il ruolo di ingredienti di lusso all'interno di un menù comprendente anche altre forze di primo piano, candidate alla promozione in B.

Sia gli abruzzesi che i campani, nella passata stagione, hanno conosciuto l'amarezza dell'eliminazione ai playoff: il Pescara al primo turno della fase nazionale, l'Avellino al secondo turno. Entrambe ripartono con rinnovato entusiasmo e con le ambizioni di sempre, tese a rendere la stagione attuale indimenticabile.

In questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie per non perdervi alcun aggiornamento su Pescara-Avellino: dalle info sulle formazioni che scenderanno in campo fino alle indicazioni su come vedere la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO PESCARA-AVELLINO

Pescara-Avellino si disputerà domenica 4 settembre 2022 allo stadio 'Adriatico-Giovanni Cornacchia' di Pescara. L'arbitro sarà il signor Paride Tremolada della sezione di Monza.

DOVE VEDERE PESCARA-AVELLINO IN TV

La gara tra Pescara e Avellino sarà trasmessa da Eleven Sports attraverso l'apposita applicazione scaricabile sulle moderne smart tv.

PESCARA-AVELLINO IN DIRETTA STREAMING

L'app di Eleven Sports è fruibile anche su dispositivi come smartphone e tablet, mentre da browser bisognerà collegarsi al sito ufficiale e accedervi inserendo le credenziali del proprio abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA-AVELLINO

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Cancellotti, Pellacani, Brosco, Milani; Germinario, Gyabuaa, Mora; Cuppone, Delle Monache, Lescano. All. Colombo

AVELLINO (3-4-3): Marcone; Illanes, Aya, Zanandrea; Ricciardi, Franco, Dall'Oglio, Micovschi; Kanoute, Murano, Di Gaudio. All. Taurino