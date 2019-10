PES 2020, la Serie B sbarca sul titolo Konami: ufficiale la licenza esclusiva

Il duello videoludico tra FIFA 20 e PES 2020 è più che mai acceso: gli amanti della Serie B avranno ora un forte indizio sul gioco da scegliere, perchè il titolo di Konami ha raggiunto l'accordo con la Lega per ospitare la seconda divisione italiana in modo ufficiale.

L'accordo di licenza prevede in esclusiva il logo del campionato, le patch ufficiali, il trofeo, le divise di gioco e i nomi delle squadre: il tutto sarà aggiunto su PC e console il prossimo 24 ottobre tramite un corposo aggiornamento.

It's Official... the Italian @Lega_B is coming to #eFootballPES2020 licensed in Data Pack 2.0! 🇮🇹



More information: https://t.co/o7FX99VZjh pic.twitter.com/ySQlV5wjrS