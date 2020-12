Peruzzi, Carnevale e la squalifica per doping ai tempi della Roma: un mistero ancora irrisolto

Nell'ottobre del 1990 la Roma è scossa da un clamoroso caso di doping: Peruzzi e Carnevale, positivi alla Fentermina, sono squalificati per un anno.

La , chiusa la stagione che precede i Mondiali di '90 con un 6° posto in , che vale la partecipazione alla Coppa UEFA, e le semifinali di , si presenta con rinnovato ottimismo ai nastri di partenza della nuova annata 1990/91. Il presidente Dino Viola opta per il cambio di allenatore, concludendo il rapporto con Gigi Radice e affidando la squadra all'ex tecnico del , Ottavio Bianchi.

Sul mercato la società capitolina opera due investimenti importanti: dal arriva infatti il forte difensore brasiliano Aldair, reduce dalla finale di Coppa dei Campioni persa contro il e pagato 6 miliardi. A lui si aggiunge un importante rinforzo offensivo: Andrea Carnevale lascia infatti il Napoli e si trasferisce in giallorosso per 6 miliardi e 800 milioni.

Sono inoltre ingaggiati a costo zero dalla due giocatori di livello come il centrocampista offensivo Fausto Salsano e il terzino sinistro Amedeo Carboni. Rientra dal prestito al il romano Angelo Peruzzi, mentre per completare la rosa è prelevato dal per 200 milioni il terzo portiere Giuseppe Zinetti. In uscita i principali movimenti riguardano Franco Tancredi, ceduto al , e Paolo Baldieri, acquistato dallo stesso Pescara.

Nella società filtra ottimismo, anche se l'avvio di stagione è caratterizzato da risultati altalenanti: se in Coppa UEFA la Lupa parte con il piede giusto, eliminando i portoghesi del Benfica con un doppio 1-0, in campionato a fronte di belle vittorie in casa, la squadra rimedia infatti pesanti k.o. in trasferta.

All'Olimpico all'ampio successo sulla all'esordio (4-0) segue la vittoria di misura sul Bari (1-0), mentre lontano da casa la Lupa cade tre volte contro Cesena (3-0), (2-1) e Torino (1-0). La classifica langue, con soli 4 punti (allora la vittoria ne valeva 2) nelle prime 5 giornate di Serie A. Ma proprio all'indomani della sconfitta esterna con i granata, una notizia inattesa scuote tutto l'ambiente giallorosso.

La 'bomba' esplode la sera di lunedì 8 ottobre 1990. Due delle colonne della formazione titolare, il portiere titolare Angelo Peruzzi e il colpo più costoso della campagna acquisti, l'attaccante Andrea Carnevale, sono trovati positivi ad una sostanza chiamata Fentermina. La positività è relavita al controllo antidoping effettuato dai due calciatori dopo Roma-Bari del 23 settembre, gara decisa da una rete realizzata proprio da Carnevale.

Le controanalisi confermano l'esito della prima verifica, al termine della quale era stato informato in forma privata il solo Ingegner Viola. La notizia della doppia positività stavolta però 'deflagra' attaverso tutti i canali di stampa e coglie di sorpresa un po' tutti, in primis i due calciatori. Se l'estremo difensore ha appena 20 anni, tutta una carriera davanti a sé e sta appena iniziando a togliersi soddisfazioni importanti in giallorosso, la punta due volte scudettata con il Napoli, che era partita fortissimo, segnando 4 goal in 5 partite, ha 29 anni ed è nel fiore della sua maturità calcistica.

La Fentermina, la sostanza incriminata è uno stimolante, derivato dalle anfetamine, in grado di attivare nell’organismo la produzione dell’adrenalina. È contenuta nel 'Lipopill', un farmaco che viene usato in funzione dimagrante. Ma come è stato possibile che i due calciatori la abbiano assunta?

L'Ingegner Viola, attraverso le pagine del quotidiano 'L'Unità', si dichiara sconcertato.

"Per i nostri principi e per la nostra rettitudine, - afferma il presidente della Roma - siamo molto lontani da cose del genere. Io arrivo perfino a controllare i piatti, la frutta, le bevande che vengono date ai giocatori. Non mi sarei mai aspettato che potesse accadere una cosa del genere. Più che offeso sono allibito, ma sono abituato a questi siluri che poi finiscono in mare".

Il numero uno capitolino accenna ad un presunto complotto di cui la Roma sarebbe stata vittima: appena qualche giorno prima la Federcalcio aveva approvato un nuovo regolamento antidoping che prevedeva pene più severe, da sei mesi a due anni di squalifica, rispetto a quelle più leggere (fino ad un massimo di 4 giornate di stop) del regolamento precedentemente in vigore.

I due calciatori, del resto, in un primo momento negano tutto e si dichiarano estranei ai fatti. Viene persino tirata in ballo la mamma di Peruzzi, Francesca, che, si dice, possa avere allungato incautamente il 'Lipopill' al figlio al termine di un'abbuffata.

Poi però Carnevale cambia versione e ammette l'assunzione di sua iniziativa del 'Lipopill'.

"Ho sbagliato a non avvertire il dottor Alicicco (il medico della Roma, ndr)".

La società giallorossa confida comunque nel buon senso della Giustizia sportiva e che i suoi due tesserati vengano giudicati e sanzionati sulla base della vecchia normativa, visto che i fatti incriminati sono precedenti all'adozione del nuovo regolamento.

L'arringa difensiva dinanzi alla Commissione disciplinare della Lega è affidata al legale Franco Coppi, il quale conferma l'assunzione del 'Lipopill' da parte dei due tesserati. Secondo quanto rivelato dall'avvocato, Peruzzi e Carnevale, di loro iniziativa, senza esser stati minimamente consigliati dai medici della Roma, avrebbero preso il farmaco dopo una cena di squadra organizzata nelle ore successive alla partita di Coppa UEFA contro il Benfica (decisa proprio da una rete in apertura dell'ex attaccante del Napoli).

In quest'occasione, infatti, i due calciatori si sarebbero abbuffati e avrebbero poi commesso una leggerezza, prendendo il 'Lipopill' non per alterare le loro prestazioni, ma esclusivamente per risolvere problemi di peso. In quella settimana, infatti, secondo quanto ricostruito da Coppi, era previsto il controllo del peso, una verifica di routine che svolta periodicamente da tutte le società, alla quale Peruzzi e Carnevale non volevano farsi trovare in difetto dopo aver sgarrato nell'alimentazione.

Ma sabato 13 ottobre, in un fine settimana in cui la Serie A è ferma per gli impegni delle Nazionali, arriva la stangata: un anno di squalifica per Peruzzi e Carnevale e un'ammenda di 150 milioni di Lire per la Roma. La società giallorossa si sente vittima di una decisione ingiusta e presenta ricorso immediato alla Commissione d'Appello Federale (CAF).

In attesa che quest'ultima si pronunci, domenica 21 ottobre bisogna però tornare in campo. I giallorossi di Bianchi, privi dei due pilastri, ospitano all'Olimpico il per la 6ª giornata di Serie A. Fra i pali, visto un'infortunio al ginocchio che aveva estromesso dalla fine dell'anno precedente Giovanni Cervone, va il terzo portiere Giuseppe Zinetti, con il giovane Luca Alidori, quarto estremo difensore della rosa, come suo vice. In attacco, invece, al posto di Carnevale è Rizzitelli a far coppia con Völler. La Roma travolge gli ospiti per 3-0, ottenendo la terza vittoria di fila in casa, con i goal di Salsano e delle due punte a fissare il punteggio finale.

Ma sugli spalti il clima è strano e teso. I clubs del tifo giallorosso, in segno di protesta contro la sentenza della Commissione disciplinare, non espongono striscioni, tranne uno della Curva Sud di piena solidarietà ai due calciatori: "Angelo e Andrea siamo con voi".

Cresce l'attesa per il verdetto della CAF, che arriva il 30 ottobre ma è una doccia gelata per i giallorossi: la Commissione d'Appello Federale conferma infatti la condanna di primo grado, sposando la linea della sentenza esemplare a carico dei due imputati e della società e lasciando di fatto aperti tutti i dubbi. Nella sentenza, infatti, non viene nominato il 'Lipopill', ma soltanto la sostanza incriminata, la Fentermina, confermando la convinzione della Disciplinare che il farmaco assunto dai due calciatori della Roma fosse in realtà un altro.

Parte anche un'inchiesta penale, ma in questo caso Peruzzi e Carnevale sono assolti. Già schierati in difesa dei due calciatori, gli ultras giallorossi non ci stanno e inscenano una protesta piuttosto calda davanti alla sede della FIGC in Via Po, tanto che per calmare gli animi deve intervenire la polizia.

La Roma si ritrova all'improvviso ad affrontare tutto il resto della stagione senza il proprio portiere titolare e l'acquisto più oneroso del calciomercato estivo. L'ingegner Dino Viola, il presidente del 2° Scudetto e della finale di Coppa dei Campioni del 1984, dal canto suo, è sempre più convinto di essere stato vittima di una trama oscura ai suoi danni per costringerlo a cedere la società. Non farà però in tempo a indagare perché il 19 gennaio 1991 muore per complicazioni legate ad un intervento per un tumore all'intestino.

La società passa così per alcuni mesi nelle mani della moglie Flora, prima di essere ceduta definitivamente a maggio al nuovo patron, l'imprenditore Giuseppe Ciarrapico. In campionato la squadra di Bianchi chiuderà con un mediocre 9° posto finale, ma si toglierà grandi soddisfazioni in Coppa UEFA, dove raggiungerà la finale e sarà sconfitta dall'Inter, e vincerà la 7ª Coppa Italia della sua storia, prevalendo nella doppia finale sulla Sampdoria. In porta, ritrovata la condizione, Cervone si riprenderà la maglia da titolare dopo la parentesi Zinetti.

Carnevale sarà confermato dalla Roma nelle successive due stagioni e, scontata la sanzione, tornerà in campo il 20 ottobre 1991, nella partita in trasferta contro il Torino. Tuttavia non sarà più quell'attaccante straripante che si era visto a tratti al Napoli e soprattutto nei suoi primi mesi con la Lupa.

Segnerà comunque 8 reti totali nel 1991/92 (4 in Serie A), andrà leggermente meglio nel 1992/93, nella quale i goal complessivi saliranno a 12 (8 in campionato), prima di passare all' e chiudere la sua carriera in Serie B, fra i bianconeri e il Pescara, con un buon rendimento. Smessi i panni del calciatore, ha iniziato a lavorare per i friulani e da diversi anni ricopre il ruolo di capo osservatore dell'Udinese.

Per Peruzzi, invece, che nell'estate 1991 è ceduto a titolo definitivo alla , si chiudono definitivamente le porte della Roma, la squadra della sua città. Il giovane portiere, scontato l'anno di stop, tornerà in campo soltanto il 12 febbraio 1992 nella sfida di andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter, dopo aver fatto per alcuni mesi la riserva di Stefano Tacconi.

"Un giorno mi telefonò Montezemolo. - ha raccontato in un'intervista al 'Guerin Sportivo' - Successe pochi mesi dopo esser stato squalificato. Mi disse che mi voleva alla . Fu uno di quei momenti in cui senti che la vita ti sta restituendo quello che ti ha tolto. Soprattutto dal lato umano, perché voleva dire che il giudizio sulla persona era positivo. E poi sotto l'aspetto sportivo, perché andare alla Juventus è il massimo per ogni calciatore".

L'affare è tuttavia a rischio, perché il flop del 1990/91 porta nel club bianconero al ritorno della vecchia guardia, con Giampiero Boniperti alla presidenza e Giovanni Trapattoni in panchina. Ma Peruzzi può tirare un sospiro di sollievo.

"Me la sono fatta sotto. - ha ammesso Peruzzi - Mi sono detto: 'Caro mio, sto treno non lo prendi più'. Invece mi chiamò direttamente Boniperti e mi disse di andare il prima possibile in sede. Pericolo scampato...".

Il 'Caso Lipopill' viene presto dimenticato, e l'estremo difensore romano farà una grande carriera, vincendo tutto con le maglie di Juventus e e indossando anche la maglia dell'Inter. Prima di laurearsi campione del Mondo con l'Italia nel 2006 da terzo portiere della Nazionale azzurra, nel 2005, intervenendo ai microfoni di una locale romana, 'Roma Uno', tornerà tuttavia a parlare di quanto accaduto alla Roma nel settembre del 1990, smentisce la ricostruzione dei fatti emersa ai tempi e delinea un quadro a tinte scure su tutta la vicenda.

"Per me è stato un momento brutto, - dichiarerà Peruzzi - fui squalificato per un anno e, per di più, fui etichettato come un drogato. A me e Carnevale diedero un anno, non perché meritassimo una tale squalifica, ma perché sia io, sia il mio compagno di squadra, sia il presidente Viola, raccontammo moltissime bugie su questa vicenda. La storia, infatti, è completamente diversa dalla versione che fornimmo, tanto ormai è andato tutto in prescrizione...".

"La pasticca me l'aveva data un mio compagno. - rivelerà il portiere, nel 2005 in forza alla Lazio - Io venivo da un infortunio e mi venne detto che, prendendola, non avrei parato di più, ma non mi sarei rifatto male. Fui ingenuo e stupido a crederlo e per questo meritai la squalifica. È giusto che chi sbaglia paghi, ma non era come si è detto, non c'è stata nessuna cena e poi mia madre non c'entrava nulla".

"Mi dissero di dire così, che era stata lei a darmela, anche se io non volevo che fosse tirata in ballo la mia famiglia. - proseguirà- Io accettai perchè non contavo niente. All'epoca non ero nessuno, non ero famoso come altri giocatori che erano stati pagati tantissimo. Meglio bruciare un ragazzino piuttosto che un giocatore affermato, fu questa la teoria di altre persone che scelsero questa versione".

Quindi i sospetti e le accuse.

"Le alte sfere della Federazione consigliarono questa versione al presidente Viola, sostenendo che così avrei avuto soltanto tre mesi di qualifica, ma andò diversamente. Aspettavano questo momento per massacrare Viola che per me è stato un grandissimo presidente, e lui si è fidato. Questa, almeno è la mia versione".

Carnevale non condividerà l'uscita del suo ex compagno di squadra, pur confermando indirettamente la ricostruzione dei fatti.

"È un'immagine brutta e dolorosa quella che conservo della vicenda del 'Lipopill', - commenterà dai microfoni di 'Radio Radio - altri hanno usato doping vero e sono stati puniti diversamente. Era meglio evitare di tornare 15 anni dopo su questa storia che è passata, mi è dispiaciuto leggere queste cose perchè mi hanno riportato alla memoria quel che successe: sembravamo due killer del doping in quel periodo. Si poteva evitare di dire che quelle pillole ce le aveva date un calciatore. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità".

No comment, invece, da parte dell'allora presidente Federale, Antonio Matarrese.

"Le parole di Peruzzi non mi interessano", chioserà a precisa domanda del quotidiano 'Il Tempo'.

Chi aveva dato, dunque, il farmaco ai due calciatori della Roma, e, soprattutto, si trattava effettivamente del Lipopill o i sospetti della giustizia sportiva erano fondati? E, ancora, c'era veramente un piano oscuro ordito per danneggiare Viola e costringerlo a cedere il club? Il 'Caso Lipopill' resta ancora oggi avvolto da un alone di mistero.