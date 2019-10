Perugia-Pisa dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Perugia sfida il Pisa nell'anticipo della 7ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Massimo Oddo sfida il Pisa di Luca D'Angelo nell'anticipo del venerdì della 7ª giornata del campionato di Serie B. Gli umbri occupano il 6° posto in classifica con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, i toscani sono noni con 9 punti e un cammino di 2 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta.

Sono 14 i precedenti fra le due formazioni nel torneo cadetto: i nerazzurri conducono sul piano statistico con 6 vittorie, 5 pareggi e 3 affermazioni biancorosse.

Pietro Iemmello è il bomber del Perugia con 6 goal, meglio di lui ha fatto l'attaccante del Pisa Michele Marconi, che con 7 reti realizzate è l'attuale capocannoniere del campionato di Serie B.

La squadra di Oddo è reduce da una brutta sconfitta in trasferta contro l' dopo il successo casalingo sul , quella di D'Angelo ha collezionato una sconfitta con l'Empoli e un pareggio con il nelle ultime 2 giornate. In questa pagina tutte le informazioni su Perugia-Pisa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PERUGIA-PISA

L'anticipo Perugia-Pisa è in programma la sera di venerdì 4 ottobre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Renato Curi di Perugia. Il confronto, che sarà diretto dal signor Nicola Ayroldi della sezione di Molfetta, sarà il 15° fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

La sfida Perugia-Pisa sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati con una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Perugia-Pisa sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche grazie all'applicazione presente sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà affidata a Ricky Buscaglia, che sarà supportato dal commento tecnico di Stefan Schwoch.

Il match Perugia-Pisa sarà inoltre trasmesso in tv in chiaro dalla Rai sul canale Rai Sport (numero 58 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 20.45.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità, se lo vorranno, di seguire la gara Perugia-Pisa in diretta streaming sul loro personal computer, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, oppure su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app e successivamente avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto.

L'anticipo della 7ª giornata di Serie B sarà inoltre visibile in streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play e sul sito di Rai Sport.

Oddo dovrebbe confermare a livello tattico il 4-3-2-1. Fra i pali ci sarà Vicario, davanti a lui una difesa a quattro con Mazzocchi a destra, Falasco in vantaggio su Di Chiara a sinistra e la coppia composta da Gyomber e Sgarbi al centro. In mediana la regia sarà affidata a Carraro, con Falzerano e Dragomir mezzali. Sulla trequarti Buonaiuto è in vantaggio su Paolo Fernandes per affiancare Falcinelli alle spalle del bomber Iemmello.

D'Angelo schiererà i toscani con il 4-3-1-2. La coppia d'attacco sarà composta dal bomber Marconi e da Masucci. Dietro di loro sulla trequarti potrebbe agire Pinato. A centrocampo in mediana potrebbe essere inserito Gucher, con Verna e De Vitis mezzali. In difesa non ci sarà per squalifica il centrale Benedetti: al suo posto sarà arretrato l'ex atalantino Varnier, che farà coppia con Aya. Da terzino destro dovrebbe agire Birindelli, con Lisi a sinistra.

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Mazzocchi, Gyomber, Sgarbi, Falasco; Falzerano, Carraro, Dragomir; Buonaiuto, Falcinelli; Iemmello.

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Varnier, Aya, Lisi; Verna, Gucher, De Vitis; Pinato; Marconi, Masucci.