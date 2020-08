Perugia-Pescara dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ritorno del playout di Serie B tra Perugia e Pescara: tutto sulle formazioni e le indicazioni su come seguire la gara in tv e streaming.

PERUGIA-PESCARA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 10 agosto 2020

10 agosto 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : -

- Streaming: DAZN

Si decide in quel di Perugia la squadra che rimarrà in Serie B e quella che invece dovrà ripartire dalla Serie C nelle prossime settimane: dopo la vittoria in trasferta dell'andata, il team umbro ospita il Pescara. In palio la permanenza e la retrocessione.

Nella gara d'andata a Pescara, il Perugia di Oddo era andato in vantaggio con Kouan sul finire del primo tempo, prima di essere rimontata con Galano e maniero nella seconda frazione. Può succedere di tutto nel match di ritorno, ancora tutto in ballo.

Dopo la conferma dei due punti di penalizzazione al Trapani, finito direttamente in Serie C, sono Pescara e Perugia a giocarsi i playout: gli abruzzesi hanno concluso la stagione regolare al 17esimo posto con 45 punti, gli stessi dei biancorossi però 16esimi grazie agli scontri diretti.

Durante la B 2019/2020, fermatasi per mesi a causa della pandemia di coronavirus, Pescara e Perugia hanno pareggiato per 2-2 all'Adriatico lo scorso luglio, mentre al Curi sono stati i padroni di casa ad avere la meglio con il risultato di 3-1.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Perugia-Pescara: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO PERUGIA-PESCARA

Perugia-Pescara si disputerà venerdì 14 agosto 2020 allo stadio Curi di Perugia. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.

Il ritorno del playout tra Perugia e Pescara sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN che detiene i diritti per il campionato di Serie B. Appuntamento sul sito www.dazn.com/it.

Perugia-Pescara sarà visibile in diretta su DAZN, tramite il proprio pc (collegandosi al sito) o l'applicazione scaricabile su una smart tv, su PlayStation 4 o Xbox, o su dispositivi portatili come smartphone e tablet.

Se non si possiede un televisore smart si può rimediare collegandolo ad un supporto come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal sarà possibile seguire la diretta di Pescara cotnro Perugia, con la consueta diretta testuale presente sul sito: dal prepartita al racconto dettagliato dell'incontro con le azioni più importanti.

PERUGIA (3-4-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi; Mazzocchi, Kouan, Carraro, Falasco; Falzerano, Capone; Falcinelli.

PESCARA (4-2-3-1): Fiorillo; Zappa, Campagnaro, Scognamiglio, Masciangelo; Memushaj, Palmiero; Galano, Pucciarelli, Kastanos; Maniero.