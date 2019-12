Perugia-Pescara dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Perugia sfida il Pescara nel posticipo domenicale del 14° turno di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Massimo Oddo sfida il cara di Luciano Zauri, suo ex compagno di squadra ai tempi della , nel posticipo domenicale serale del 14° turno di Serie B. Gli umbri sono noni in classifica con 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Segui Perugia-Pescara in diretta streaming su D Serie AZN

Nei 30 precedenti fra le due squadre in Serie B, i biancorossi sono in vantaggio con 12 vittorie, 12 pareggi e 6 affermazioni pescaresi.

Il Perugia ha ottenuto un pareggio, una vittoria e 2 sconfitte di fila nelle ultime 2 giornate, il Pescara invece è reduce da una sconfitta, un pareggio e 2 vittorie nelle ultime 4 gare disputate.

Pietro Iemmello è il bomber del Perugia con 9 goal realizzati, mentre Cristian Galano con 8 reti è il giocatore più prolifico del Pescara.

In questa pagina tutte le informazioni su Perugia-Pescara: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PERUGIA-PESCARA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Perugia-Pescara

Perugia-Pescara Data: 1 dicembre 2019

1 dicembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO PERUGIA-PESCARA

Perugia-Pescara si disputerà la sera di domenica 1 dicembre nel palcoscenico dello Stadio Renato Curi di Perugia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Niccolò Baroni della sezione di Firenze, è previsto per le ore 21.00. Sarà il 31° confronto fra le due formazioni in Serie B.

Sarà DAZN, che detiene i diritti del campionato di Serie B, a trasmettere in diretta la sfida Perugia-Pescara. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, nonché su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da.

Gli utenti DAZN potranno seguire Perugia-Pescara in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma, è su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione e successivamente avviandola e selezionando la gara dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demanda.

Oddo non avrà a disposizione i soli Angella e Kouan e si affiderà al 4-3-2-1. Davanti agirà il bomber Iemmello, sostenuto sulla trequarti da Buonaiuto e Capone. A centrocampo Carraro agirà da playmaker, con Balic e Nicolussi Caviglia mezzali ai suoi lati. In difesa spazio a sinistra al 'millennial' Nzita, con Rosi a destra e Gyomber e Sgarbi a comporre la coppia centrale davanti al portiere Vicario.

Molte assenze per Zauri, che schiererà i biancazzurri con lo stesso modulo degli umbri. Davanti Machín e Galano agiranno sulla trequarti dietro al centravanti Borrelli. A centrocampo Castanos giocherà da regista, con Busellato e Memushaj mezzali. Fra i pali, out Fiorillo, giocherà Kastrati. La difesa sarà quella tipo, con Bettella e Scognamiglio centrali e sulle fasce Matteo Ciofani e Masciangelo.

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Nzita; Balic, Carraro, Nicolussi Caviglia; Buonaiuto, Capone; Iemmello.

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati; M. Ciofani, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo; Busellato, Castanos, Memushaj; Machín, Galano; Borrelli.