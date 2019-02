Perugia-Palermo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Perugia ospita il Palermo nella 23ª giornata di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Perugia di Alessandro Nesta ospita il Palermo di Roberto Stellone nella 23ª giornata di Serie B. Gli umbri sono noni in classifica con 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, i siciliani sono scivolati al 2° posto con 38 punti e un cammino di 10 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte.

Segui Perugia-Palermo in diretta streaming su DAZN.

QUANDO SI GIOCA PERUGIA-PALERMO

Luca Vido e Valerio Verre sono i migliori marcatori fra i biancorossi con 7 goal a testa, mentre l'attaccante macedone Ilja Nestorovski, attualmente infortunato, è il giocatore più prolifico dei rosanero con

Perugia-Palermo si giocherà sabato 9 febbraio 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella. Sarà il 12° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie B. I biglietti di Perugia-Palermo sono acquistabili online su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE PERUGIA-PALERMO IN TV E STREAMING

La partita Perugia-Palermo sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA-PALERMO

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Cremonesi, Gyomber, El Yamiq, Felicioli; Verre, Bianco, Kingsley; Dragomir; Sadiq, Vido.

PALERMO (4-3-2-1): Brignoli; Rispoli, Szyminski, Bellusci, Salvi; Haas, Jajalo, Chochev;Trajkovski, Falletti; Puscas.