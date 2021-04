Perugia, Padova, Sudtirol: chi sale in Serie B? Calendario e criteri a pari punti

Girone B di Serie C incandescente con tre squadre in tre punti per le ultime due gare di campionato: tutto quello che c'è da sapere.

Se la Ternana ha dominato il girone C di Serie C volando in Serie B con grande facilità, se nel gruppo A della terza serie Como e Alessandria si danno battaglia in attesa dei recuperi della Pro Vercelli, nel gruppo B la situazione è a dir poco complicata per eleggere la regina che potrà tornare nella cadetteria o viverla per la prima volta.

Sfida apertissima in virtù degli ultimi risultati di Padova, Perugia e Sudtirol, che si contendono l'unico posto diretto disponibile per giocare la Serie B 2021/2022. Le altre dovranno accontentarsi dei lunghi playoff che si disputeranno nelle prossime settimane.

La questione cardine sta nel risicato tempo a disposizione: solamente due gare e 180 minuti (più recupero) per chiudere la stagione regolare di Serie C e ufficializzare le squadre direttamente in Serie B e quelle che invece giocheranno i playoff.

PADOVA, PERUGIA E SUDTIROL A PARI PUNTI

Padova-Perugia 1-0, Perugia-Padova 3-0

Padova-Sudtirol 2-0, Sudtirol-Padova 1-1

Sudtirol-Perugia 1-1, Perugia-Sudtirol 1-0

In virtù degli scontri diretti, primo criterio in caso di arrivo a pari punti, tra le tre squadre che si contendono la Serie B, si può constatare come il Perugia sia chiaramente favorito in caso di conclusione del girone B di Serie C con gli stessi punti di Padova, Sudtirol o entrambe.

La squadra umbra ha infatti conquistato due vittorie, un pareggio e una sconfitta, avanti con entrambe le avversarie. Sudtirol sfavorito sia con il Perugia, sia con il Padova, mentre quest'ultima sarebbe promossa in Serie B solo se a pari punti con il club trentino.

CRITERI PARI PUNTI SERIE C

Punti negli scontri diretti;

Differenza reti negli scontri diretti;

Differenza reti generale;

Reti totali realizzate in generale;

Sorteggio.

CLASSIFICA SERIE C GIRONE B

Perugia 73 punti Padova 73 punti Sudtirol 71 punti

CALENDARIO PADOVA, PERUGIA E SUDTIROL